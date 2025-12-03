फ्लाईओवर के नीचे चल रही थी शराब की अवैध फैक्ट्री, अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता पहुंचा तो उड़ गए होश

Begusarai News: बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी मात्रा में महुआ शराब की बरामदगी ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध महुआ शराब लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से बरामद की गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे वर्षों से यहां महुआ शराब का निर्माण कार्य और बिक्री की जा रही थी, लेकिन किसी को कानों-कान पता नहीं चल पाया.

यह भी पढ़ें: देखते ही देखते आग ने 6 घरों को बनाया अपना 'निवाला', सगे भाई-बहन की जलकर मौत

आज (3 दिसंबर) जब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, तभी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया. मौके पर खुलेआम बड़े पैमाने पर महुआ शराब तैयार की जा रही थी. स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. ओवरब्रिज के नीचे बने दर्जनों घरों में पुलिस सर्च अभियान चला रही है. बताया जा रहा है कि लगभग हर घर से किसी न किसी रूप में महुआ शराब बरामद की जा रही है. उत्पाद अधीक्षक ने पुष्टि की है कि उन्हें पहले से गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन जिस तरह वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्पादन चल रहा था, उससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस-प्रशासन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. इस कार्रवाई के बाद शराब बनाने और बेचने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है. ओवरब्रिज के पूरे इलाके में पुलिस छापेमारी कर रही है. फिलहाल बेगूसराय में महुआ शराब कांड को लेकर हलचल तेज है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय