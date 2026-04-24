बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, हरियाणा की डांसर से रेप की कोशिश, पुलिस ने 6 लड़कियों को कराया आजाद

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मनोरंजन के नाम पर लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था. ऑर्केस्ट्रा में डांस के बहाने दूसरे राज्यों से लड़कियों को बुलाकर उन्हें जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा से बुलाई गई एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया है और दो मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

यह पूरा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है. पीड़ित युवती हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है. उसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है. पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसकी मुलाकात नोएडा की एक महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी. वह महिला उसे अलग-अलग शहरों में डांस प्रोग्राम के लिए भेजा करती थी. इसी सिलसिले में उसे बेगूसराय बुलाया गया. प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब उसने अपने बकाया पैसे मांगे, तो उसे पैसे देने के बहाने लोहिया नगर के नागदाह इलाके में एक किराए के मकान पर ले जाया गया. वहां पहले से ही साजिश रचकर बैठे ऑर्केस्ट्रा संचालक ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की.

आरोप है कि उस कमरे में मौजूद ऑर्केस्ट्रा संचालक अमरजीत कुमार ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. जब युवती ने विरोध किया, तो उस पर जबरन देह व्यापार करने का दबाव बनाया गया. अपनी जान जोखिम में देख युवती ने हिम्मत नहीं हारी और मौका पाकर तुरंत 'डायल 112' पर कॉल कर पुलिस को अपनी लोकेशन और आपबीती बताई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने बताए गए ठिकाने पर अचानक छापेमारी कर दी. पुलिस को वहां न केवल हरियाणा की वह युवती मिली, बल्कि 5 अन्य लड़कियां भी मिलीं जिन्हें वहां बंधक बनाकर रखा गया था.

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सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डांस के नाम पर लड़कियों को बुलाकर उन्हें गलत धंधे में धकेलने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरजीत कुमार और उसकी एक महिला सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां से जुड़े हैं. पुलिस को शक है कि यह एक बड़ा अंतरराज्यीय नेटवर्क हो सकता है जो भोली-भाली लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए शिकार बनाता है. फिलहाल, सभी रेस्क्यू की गई लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है.

इनपुट- जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय