बेगूसराय फायरिंग केस में पुलिस का एक्शन! ज़ी मीडिया की खबर के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दबंग सुमन महतो

Begusarai News: बेगूसराय में कुछ दिनों पहले दो पक्षों के बीच गाली-गलौज की हुई, जिसके बाद एक दंबग ने देसी कट्टा निकालकर फायरिंग कर दी. इस घटना के वीडियो को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.
Trending Photos
Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर जी मीडिया की खबर का असर देखने को मिला. एक दबंग ने कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हुए एक परिवार के घर पर चढ़कर फायरिंग की थी, उस खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी. जी मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले में सदर हेडक्वार्टर डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि गढ़हारा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई थी. एक पक्ष के रोनित पासवान ने गढ़हारा थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
जान से मारने की धमकी और फायरिंग
उन्होंने आगे बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमन महतो को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. बता दें कि कि गढ़हारा थाना क्षेत्र के गढ़हारा वार्ड नंबर-14 में एक परिवार पर दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज होती है. फिर एक युवक देसी कट्टा निकालकर फायरिंग कर देता है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग हथियार लेकर उनके घर पहुंचे और जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी.
यह भी पढ़ें: जमुई में मौत का कारखाना! खौलते पानी में झुलसकर मजदूर की मौत, बेखौफ मिल मालिक
परिवार की महिलाओं ने जब इसका विरोध किया, तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस खबर को जी मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी. खबर चलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने एक नहीं बल्कि तीन बार गोली चलाई थी. इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी