IND vs NZ Final: भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर बेगूसराय में जश्न, युवाओं ने जमकर की आतिशबाजी

IND vs NZ Final: भारत ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. इसी कड़ी में, बिहार के बेगूसराय में भी युवाओं ने टीम इंडिया की जीत पर जमकर आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:29 PM IST

IND vs NZ Final: भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है. बेगूसराय में भी युवाओं ने टीम इंडिया की जीत पर जमकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल कर एक बार फिर विश्व कप पर कब्जा जमा लिया. टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल में डूबा हुआ है. 

बेगूसराय में भी युवाओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. जीत की खबर मिलते ही युवा सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया. इस दौरान युवाओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया.आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह युवा खिलाड़ी जोश और जुनून के साथ आतिशबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे हैं.

वहीं युवा खिलाड़ी मृत्युंजय कुमार भीष्म ने कहा कि आज भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया विश्व विजेता बनी है. इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में हम सभी लोग आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं और भारतीय टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं.
रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय

IND vs NZ Finalteam india win

