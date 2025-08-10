Begusarai Crime: बेगूसराय में घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, एक व्यक्ति घायल
Begusarai Crime: बेगूसराय में घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, एक व्यक्ति घायल

Begusarai Crime: बिहार के बेगूसराय में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिसमें कृष्णानंद यादव घायल हो गया. बताया जा रहा है कि वहां करीब 20 राउंड गोलियां चलीं हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:49 PM IST

Begusarai Crime: बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अपराधियों ने घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है. इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लग गई है. वही अंधाधुंध फायरिंग चलने के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. गोली लगने से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है. घटना साहेवपुर कमाल थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि साहेवपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्णानंद यादव अपने घर पर था. तभी तीन चार की संख्या में अपराधी आया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया.

अंधाधुंध फायरिंग होने के बाद घर वालों अपने जान बचाकर इधर-उधर भागना शुरू कर दिया. इस दौरान पैर में कृष्णानंद यादव को गोली लग गई और अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया. इस घटना के संबंध में परिजनों बताया है कि इससे पहले भी गांव के ही अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की जिसका नतीजा है कि एक बार फिर घर पर चढ़कर अपराधियों के द्वारा तकरीबन 20 राउंड गोली चलाया है.

फिलहाल, इस गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का महल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण ही अपराधियों ने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है. हालांकि, इस घटना की सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

इनपुट- जीतेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

