Begusarai News: इंस्टाग्राम वाला प्यार, मंदिर में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी के मंडप से थाने तक पहुंची बेगूसराय की प्रेम कहानी

Begusarai News: बेगूसराय में इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती का अंजाम मंदिर परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा और पुलिस कार्रवाई के रूप में सामने आया है. यह पूरा मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के महेंद्रगंज काली मंदिर का है, जहां शादी से इनकार करने पर प्रेमी-प्रेमिका के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:55 AM IST

Begusarai News: इंस्टाग्राम वाला प्यार, मंदिर में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी के मंडप से थाने तक पहुंची बेगूसराय की प्रेम कहानी (AI जेनरेटेड इमेज)
Begusarai News: बेगूसराय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से शुरू प्रेम कहानी का अंत पुलिस कार्रवाई के साथ खत्म हुआ. मंदिर में शादी की कसमें खाने पहुंचे प्रेमी जोड़े के बीच तब दरार आ गई, जब 'होमगार्ड' प्रेमी ने भविष्य और नौकरी का हवाला देकर सिंदूर लगाने से इनकार कर दिया. यह पूरा मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के महेंद्रगंज काली मंदिर का है, जहां शादी से इनकार करने पर प्रेमी-प्रेमिका के बीच जमकर हंगामा हुआ. 

इंस्टाग्राम के जरिए हुई मुलाकात
दरअसल, बछवाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेलिया गांव निवासी 25 वर्षीय राकेश कुमार से दोस्ती हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों एक ही जाति से थे और करीब छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर बातचीत के बाद मोबाइल नंबर साझा हुए. इसके बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और दोस्ती प्यार में बदल गई. परिजनों के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं. लड़की बेगूसराय में अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी.इसी दौरान राकेश कुमार, जो हाल ही में होमगार्ड में बहाल हुआ है, लड़की को शादी और भविष्य के सपने दिखाने लगा.

यह भी पढ़ें: Patna NEET Student Death Case: सीएम नीतीश ने की CBI जांच की सिफारिश

दोस्तों के पहुंचते ही पलटा मामला
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ीं कि वे चोरी-छिपे मिलने लगे और शारीरिक संबंध भी बने. करीब एक सप्ताह पहले लड़की मौसी के घर से निकलकर राकेश के साथ रहने चली गई. दोनों एक सप्ताह तक साथ घूमते रहे और शुक्रवार (30 जनवरी) को शादी करने का निर्णय लिया. शादी के लिए दोनों मंसूरचक स्थित महेंद्रगंज काली मंदिर पहुंचे और सिंदूर भी साथ लेकर गए. लेकिन मंदिर परिसर में राकेश के कुछ दोस्तों के पहुंचते ही मामला पलट गया. दोस्तों ने राकेश को यह कहकर शादी से रोक दिया कि ट्रेनिंग पीरियड में यह कदम उसकी नौकरी और भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके बाद लड़की ने सिंदूर लगाने का दबाव बनाया, लेकिन जब राकेश ने इनकार कर दिया तो मंदिर परिसर में दोनों के बीच जोरदार बहस और हंगामा शुरू हो गया.

सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी
घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने मंसूरचक थाना और डायल 112 को दी. सूचना मिलते ही करीब 15 मिनट के अंदर पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और प्रेमी-प्रेमिका दोनों को थाना ले आई.फिलहाल नाबालिग लड़की को महिला सिपाही की निगरानी में रखा गया है, जबकि युवक पुरुष सिपाहियों के संरक्षण में है.पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र चौधरी

Begusarai News

