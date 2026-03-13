ईरान-इजरायल तनाव का असर बेगूसराय तक! मंसूरचक में LPG के लिए भटक रहे लोग, 2000 रुपये तक हो रही कालाबाजारी

Begusarai News: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध का असर अब भारत के दूर-दराज इलाकों में भी महसूस किया जाने लगा है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव के बीच बिहार के बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड में LPG सिलेंडर को लेकर गंभीर संकट की स्थिति बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी आसानी से हो जाती थी, वहीं अब बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को एजेंसी के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जिससे खाना बनाने तक की समस्या खड़ी हो गई है और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है.

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर

ग्रामीणों का आरोप है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं हो रही है. पहले घर तक सिलेंडर पहुंच जाता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को खुद एजेंसी जाकर पूछताछ करनी पड़ रही है. कई लोग बताते हैं कि कई दिनों से बुकिंग कराने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है, जिससे गांवों में संकट और गहरा गया है.

ये भी पढें: Patna Petrol Diesel Price Today: ईरान-इजराइल युद्ध की आहट से बिहार में हाहाकार, पेट्रोल-डीजल के साथ LPG ने बिगाड़ा बजट, देखें आज का रेट

Add Zee News as a Preferred Source

टोल-फ्री नंबर और सर्वर की समस्या

लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग के लिए दिए गए टोल-फ्री नंबर पर अक्सर कॉल ही नहीं लगती. अगर कभी कॉल लग भी जाए तो 'सर्वर डाउन' कहकर प्रक्रिया अधूरी रह जाती है. कई उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि बुकिंग के बाद DAC नंबर नहीं मिल रहा, जिससे गैस वितरण की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है.

कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

इस बीच क्षेत्र में सिलेंडर की कालाबाजारी की भी चर्चा तेज हो गई है. कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी-छिपे गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि एजेंसी के गोदाम में सिलेंडर मौजूद होने के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस नहीं दी जा रही. ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर कालाबाजारी पर रोक लगाने और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिल सके.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी