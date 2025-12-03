Advertisement
बेगूसराय में इरफान पठान ने बढ़ाया बच्चों का हौसला, वर्ल्ड व्यू एकेडमी के स्पोर्ट्स डे में दिखा बड़ा उत्साह

Irfan Pathanबेगूसराय की वर्ल्ड व्यू एकेडमी के एनुअल स्पोर्ट्स डे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर खेल प्रतिभा को सराहा. कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:03 AM IST

बेगूसराय में इरफान पठान ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह, वर्ल्ड व्यू एकेडमी में दिखा जोश
Irfan Pathan: बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है. वर्ल्ड व्यू एकेडमी में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान पहुंचे. उनके आगमन से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यक्रम के दौरान इरफान पठान ने न सिर्फ बच्चों से बातचीत की, बल्कि उनके खेल प्रदर्शन की जमकर सराहना भी की.

बेगूसराय बन रहा स्पोर्ट्स हब: इरफान पठान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इरफान पठान ने कहा कि बेगूसराय शिक्षा के साथ-साथ अब खेल के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां के बच्चों में ऊर्जा, जुनून और लगन काबिल-ए- तारीफ है. उन्होंने वर्ल्ड व्यू एकेडमी की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को आत्मविश्वास और पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पठान ने बेगूसराय की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों के भविष्य को नई दिशा देती हैं.

आयोजकों ने बताई पहल की खास वजह
संस्था के डायरेक्टर नवनीत ने बताया कि इस वर्ष के एनुअल फंक्शन के लिए विशेष रूप से इरफान पठान को आमंत्रित किया गया था, और उन्होंने पहली ही बार में बच्चों के लिए यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया. डायरेक्टर ने कहा कि इरफान पठान जैसे बड़े आइकॉन से मिलना बच्चों के लिए जीवनभर की प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि अकादमी का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी मजबूत मंच देना है, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकें.

स्पोर्ट्स डे में बच्चों का शानदार प्रदर्शन
एनुअल स्पोर्ट्स डे के दौरान छात्रों ने एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, रेस, लॉन्ग जंप और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में अभिभावकों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा. बेगूसराय में हुए इस स्पोर्ट्स डे ने एक बार फिर साबित किया कि जिला न सिर्फ शिक्षा, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है और आने वाले समय में यहां से कई बेहतरीन खिलाड़ी निकल सकते हैं.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

