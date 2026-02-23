Advertisement
Begusarai

'जाको राखे साईंया मार सके न कोय', बेगूसराय में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा युवक, खाकी की तत्परता ने बचाई सौरभ की जान

Begusarai News: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया, लेकिन रेलवे पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई. घायल युवक सौरभ कुमार को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेलवे पुलिस ने यात्रियों से चेतावनी दी है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने से गंभीर हादसा हो सकता है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:22 PM IST

Begusarai News: 'जाको राखे साईंया, मार सके न कोय' यह कहावत बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर सच साबित हुई, जब एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया. घटना 18625 अप ट्रेन के बेगूसराय स्टेशन पहुंचने के दौरान हुई. युवक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया. ट्रेन आगे बढ़ रही थी और इस दौरान कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि रेलवे पुलिस की तत्परता नहीं होती तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

रेलवे पुलिस की तत्पर कार्रवाई
मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस के जवानों ने तुरंत ट्रेन को रोकवाया और घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. उनका त्वरित और कुशल कदम युवक की जान बचाने में अहम साबित हुआ. ट्रेन के चालू होने और भीड़भाड़ के बीच यह कार्रवाई काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने बिना किसी देरी के उचित कदम उठाए. तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया और युवक को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा

युवक की पहचान और स्थिति
घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है. अस्पताल में उसका इलाज जारी है और डॉक्टर्स के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है. इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान थोड़ी भी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने के बाद युवक की जान बचना एक बड़ा चमत्कार जैसा था.

यात्रियों के लिए चेतावनी
घटना के बाद रेलवे पुलिस ने यात्रियों से बार-बार अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. पुलिस ने चेताया कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. इसके अलावा यात्रियों से आग्रह किया गया कि वे हमेशा सतर्क रहें, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर अनुशासन बनाए रखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें. इस घटना ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

Begusarai News

