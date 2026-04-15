बेगूसराय में जल-जीवन-हरियाली की धूम, 808 सार्वजनिक कुओं का हुआ जीर्णोद्धार, बढ़ा जलस्तर

बिहार के बेगूसराय जिले में भूगर्भ जलस्तर को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान एक वरदान साबित हो रहा है. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में जल संचयन के पुराने संसाधनों को नया जीवन दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में पानी के संकट से निपटने की एक मजबूत आधारशिला रखी गई है.

सार्वजनिक कुओं का कायाकल्प और सोक पिट का निर्माण

ग्रामीण विकास विभाग की देखरेख में चल रहे इस अभियान के तहत बेगूसराय में पिछले सात वर्षों के दौरान कुल 808 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, केवल कुओं की मरम्मत ही नहीं की गई, बल्कि भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) को बढ़ावा देने के लिए 723 कुओं के किनारे सोक पिट का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुओं के आसपास का व्यर्थ पानी सीधे जमीन के अंदर जाए, जिससे भूगर्भ जलस्तर में सुधार हो सके. इस बड़े अभियान को सफल बनाने में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग मिल रहा है.

छत वर्षा जल संचयन से जल संरक्षण की नई पहल

अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू 'छत वर्षा जल संचयन' (Roof Top Rain Water Harvesting) है. जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अब तक ऐसी 210 संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. सरकार की मंशा है कि छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोका जाए. इस तकनीक के माध्यम से वर्षा जल को पाइप के सहारे संग्रहित किया जाता है और फिर फिल्टर करने के बाद उसे भूमिगत टैंक या सोक पिट में भेज दिया जाता है. इससे न केवल जलस्तर बरकरार रहता है, बल्कि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है.

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भविष्य के लिए तैयार हो रहा मजबूत आधार

विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इन संरचनाओं के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है. भूजल स्तर में सुधार होने से न केवल पीने के पानी की किल्लत दूर होगी, बल्कि सिंचाई और पशुपालन जैसे कार्यों में भी काफी सुविधा बढ़ गई है. पंचायत स्तर पर चल रहे इस व्यापक अभियान ने जल संरक्षण की दिशा में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत किए गए ये कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे.