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बेगूसराय के चर्चित गैंगरेप मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. 22 जून, 2026 दिन सोमवार को जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पीड़िता के गांव सिमरिया पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. साथ ही आर्थिक सहायता दी और सरकार, पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.
जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि पीड़िता के साथ दो-दो बार हैवानियत हुई. मगर, पुलिस हर बार उसकी मदद करने में नाकाम रही. उन्होंने आरोप लगाया कि पहली घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस ने देरी की और पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ा.
उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद मेडिकल जांच और इलाज में भी भारी लापरवाही बरती गई. उनके मुताबिक अस्पताल से पीड़िता को समुचित इलाज के बिना ही भेज दिया गया, जो प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है.
वहीं, जन सुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार ने इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा कि यह निर्भया कांड से भी बड़ी घटना है. उन्होंने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने और पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और अस्पताल की लापरवाही के कारण पीड़िता की हालत और गंभीर हुई है.
पार्टी के वरिष्ठ नेता आरएन सिंह ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने सरकार से पीड़िता को आर्थिक सहायता, रोजगार और 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि जन सुराज इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठाती रहेगी.