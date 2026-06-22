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'निर्भया कांड से भी बड़ी घटना...', बेगूसराय गैंगरेप मामले पर जन सुराज नेताओं का फूटा गुस्सा

Begusarai Gang Rape Case: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि पीड़िता के साथ दो-दो बार हैवानियत हुई. मगर, पुलिस हर बार उसकी मदद करने में नाकाम रही. उन्होंने आरोप लगाया कि पहली घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस ने देरी की और पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST
'निर्भया कांड से भी बड़ी घटना...', बेगूसराय गैंगरेप मामले पर जन सुराज नेताओं का फूटा गुस्सा
Image Credit: (Z News) बेगूसराय गैंगरेप मामले पर जन सुराज नेताओं का फूटा गुस्सा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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