'निर्भया कांड से भी बड़ी घटना...', बेगूसराय गैंगरेप मामले पर जन सुराज नेताओं का फूटा गुस्सा

Begusarai Gang Rape Case: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि पीड़िता के साथ दो-दो बार हैवानियत हुई. मगर, पुलिस हर बार उसकी मदद करने में नाकाम रही. उन्होंने आरोप लगाया कि पहली घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में भी पुलिस ने देरी की और पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ा.

Written By Jitendra Kumar Chaudhary Edited By: Shailendra Published: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST | Updated: Jun 22, 2026, 06:07 PM IST join share