/सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, देवघर जल चढ़ाने जा रहे कांवरिए की मौत

बेगूसराय में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में देवघर जल चढ़ाने जा रहे एक कांवरिया की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा के पास हुई. बताया जा रहा है कि यहां तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने कांवरिए को ठोकर मार दी. इस हादसे में उस कांवरिए की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के राजाजान गांव निवासी सुरेंद्र यादव के बेटे भगत यादव के रूप में हुई है. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.