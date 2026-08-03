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सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, देवघर जल चढ़ाने जा रहे कांवरिए की मौत

Begusarai News: बेगूसराय में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा के पास एक अज्ञात वाहन ने कांवरिए को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मृतक भगत यादव अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मुंगेर गंगा घाट जल लेने जा रहे थे. रास्ते में हादसे का शिकार हो गए. हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:16 PM IST
सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, देवघर जल चढ़ाने जा रहे कांवरिए की मौत
Image Credit: सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, देवघर जल चढ़ाने जा रहे कांवरिए की मौत (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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