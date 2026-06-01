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बेगूसराय में शराबबंदी की खुली पोल, बूढ़ी गंडक नदी किनारे बेखौफ बन रही महुआ शराब; गांव में 150 से ज्यादा लोग शामिल

बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खुलती नजर आ रही है. बूढ़ी गंडक नदी किनारे बेखौफ होकर महुआ शराब बनाई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, इस अवैध धंधे में गांव के 150 से ज्यादा लोग शामिल है.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:08 AM IST

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बेगूसराय में शराबबंदी की खुली पोल
बेगूसराय में शराबबंदी की खुली पोल

Begusarai News: बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी पूरे राज्य में शराब की तस्करी और इसका अवैध उत्पादन बेरोकटोक जारी है. बेगूसराय में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बेखौफ होकर शराब बनाते हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं इस वीडियो में सैकड़ों शराब का कंटेनर भी जहां तहां फेंका हुआ दिख रहा है, जिसमें महुआ शराब को सुरक्षित रखा जाता है. शराब बनाने की चल रही प्रक्रिया और कंटेनरों की भारी संख्या को देखकर कोई भी आसानी से यह अंदाजा लगा सकता है कि पुलिस की नाक के नीचे ही कानून का किस तरह से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. 

150 से भी ज्यादा लोग महुआ शराब के धंधे में शामिल
दिलचस्प बात यह है कि गांव वालों का दावा है कि इस गांव में 150 से भी ज्यादा लोग महुआ शराब के धंधे में शामिल हैं. जो कोई भी इस काम का विरोध करता है, उसे या तो कानूनी मामलों में फंसा दिया जाता है या फिर उसके साथ मारपीट की जाती है. हालांकि, यह चैनल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. यह नजारा गंडक नदी के किनारे गोविंदपुर नबटोलिया में देखने को मिलता है, जो साहेबपुर कमाल पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अहॉक पंचायत के अंतर्गत आता है. यहां यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग कितनी बेखौफ होकर महुआ शराब बना रहे हैं. इसके अलावा, शराब रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों कंटेनर गंडक नदी के आस-पास हर जगह बिखरे पड़े हैं. आरोप है कि इस गांव में लगभग 150 लोग इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं और उनके कामों का विरोध करने पर कानूनी मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं और हिंसा भी की जाती है.

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गंडक नदी किनारे बनाई जा रही अवैध शराब
गांव के एक स्थानीय पहलवान ने बताया कि गंडक नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही है. जहां एक ओर इस शराब के सेवन से गांव वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. पहलवान ने बताया कि वह कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ बेगूसराय, बल्कि दिल्ली तक का सफर करता है. वह पशुपालन करके अपना गुजारा करता है. लेकिन, जब भी वह इस मामले पर कोई आपत्ति उठाता है, तो बदले में उसे बार-बार निशाना बनाया जाता है. जिला प्रशासन से यह अपील की जाती है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें. अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर गांव वालों के आरोप सच हैं, तो बिहार जैसे राज्य में जहां शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, यह अवैध धंधा इतनी तेजी से कैसे फल-फूल रहा है? अगर शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं, तो पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है?

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