बिहार चुनाव के बीच बेगूसराय में तनाव! शराब माफियाओं ने किया पुलिस टीम पर हमला, 5 घायल

Begusarai Latest News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले बेगूसराय में तनाव के हालात बन गए. यहां पर शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में पुलिस के कई जवान घायल हो गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:31 AM IST

शराब कारोबारियों का तांडव, पुलिस टीम पर हमला
Begusarai News: बेगूसराय में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने के दौरान पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. इस हमले में तीन महिला पुलिसकर्मी समेत पांच लोग घायल हो गया. आपको बताते चले की भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलाडीह में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलाडीह की है. 

बताया जाता है कि भीठ पुल के समीप हुई इस घटना में एक चौकीदार समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. उपद्रवियों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाए और बीएसएफ वाहन के शीशे तोड़ डाले. पिकेट प्रभारी अकरम खान ने बताया कि पुलिस टीम अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी के लिए भीठ गांव जा रही थी. इसी दौरान भीठ पुल के पास कुछ शराब कारोबारियों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और अचानक हमला कर दिया. 

शराब माफियाओं के हमले में पुलिस के ये सिपाही घायल हो गए, जिनमें चिकू कुमार सिंह, मिंटू कुमार, राजू कुमार, चौकीदार रविंद्र कुमार और दो महिला कांस्टेबल भी जम्खी हो गईं. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद भगवानपुर पीएचसी भेजा गया.

उपद्रवियों ने सड़क जाम कर पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाए और तीन राउंड फायरिंग की. जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से पांच राउंड हवाई फायरिंग की गई. घटना की सूचना मिलते ही तेघरा डीएसपी कृष्ण कुमार, भगवानपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, एसआई अजय कुमार सिंह, वीरपुर अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. 

यह भी पढ़ें: धनबाद में सड़क हादसे के बाद बवाल, युवक की मौत के बाद असर्फी अस्पताल में तोड़फोड़

फिलहाल, क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से दो महिला कारोबारियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें: Begusarai News: शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला

