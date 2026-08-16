बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर 'शराब पार्टी'? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

दावा है कि 15 अगस्त की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच मंसूरचक प्रखंड की समसा-1 पंचायत भवन के एक कमरे में कई लोग मौजूद थे और वहां कथित तौर पर शराब पार्टी चल रही थी. वायरल वीडियो में हरे रंग की दीवारों वाले सरकारी कमरे में कई लोग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग वाला बैज भी लगा रखा है. वहीं, टेबल पर पानी की बोतल और नमकीन के बीच एक कांच की बोतल से प्लास्टिक के गिलास में कथित तौर पर शराब जैसा पेय पदार्थ परोसे जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में पंचायत भवन के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए मॉनिटर लगा हुआ है, उसी कमरे में यह कथित पार्टी आयोजित की गई.