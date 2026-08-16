बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर 'शराब पार्टी'? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

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बेगूसराय से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने बिहार में शराबबंदी और सरकारी इमारतों की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंसूरचक प्रखंड की समसा-1 पंचायत इमारत में कुछ जन-प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने शराब पार्टी की. वायरल वीडियो में कुछ लोग तिरंगे वाले बैज पहने दिख रहे हैं, जबकि मेज पर रखी कांच की बोतल से एक गिलास में कथित तौर पर शराब होने का आरोप है. बता दें कि जी बिहार-झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
दावा है कि 15 अगस्त की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच मंसूरचक प्रखंड की समसा-1 पंचायत भवन के एक कमरे में कई लोग मौजूद थे और वहां कथित तौर पर शराब पार्टी चल रही थी. वायरल वीडियो में हरे रंग की दीवारों वाले सरकारी कमरे में कई लोग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग वाला बैज भी लगा रखा है. वहीं, टेबल पर पानी की बोतल और नमकीन के बीच एक कांच की बोतल से प्लास्टिक के गिलास में कथित तौर पर शराब जैसा पेय पदार्थ परोसे जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में पंचायत भवन के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए मॉनिटर लगा हुआ है, उसी कमरे में यह कथित पार्टी आयोजित की गई.
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान समसा-एक पंचायत के मुखिया दिनेश राय, रोजगार सेवक संजय पासवान, अनिल पासवान, बिरजू पासवान, पूर्व वार्ड सदस्य शमशेर आलम और वार्ड सदस्य के पति रविन्द्र उर्फ रवि समेत अन्य लोगों के रूप में किए जाने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इनकी पहचान और वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.
बिहार में शराबबंदी है. ऐसे में यदि सरकारी पंचायत भवन के अंदर शराब का सेवन किए जाने का वायरल वीडियो सही पाया जाता है, तो यह बेहद गंभीर मामला है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोगों ने प्रशासन से वायरल वीडियो की जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडेय ने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है. जांच-पड़ताल की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो नया है या पुराना और वास्तव में कहां का है. जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है.