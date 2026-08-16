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बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर 'शराब पार्टी'? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर कथित तौर पर शराब पार्टी होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:27 PM IST
बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर 'शराब पार्टी'? वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Image Credit: बेगूसराय के पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर &#039;शराब पार्टी&#039;? (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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