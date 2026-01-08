लाल जोड़े के पीछे का काला सच! 'लुटेरी दुल्हन' की करतूत से टूटा युवक का दिल तो दे दी जान

Begusarai News: बेगूसराय से सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां लुटेरी दुल्हन की करतूत से आहत एक युवक ने मौत का रास्ता चुन लिया और फांसी लगा ली. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह पूरा मामला बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहरीपुर गांव के वार्ड नंबर सात का है. मृतक की पहचान फुचो सिंह के लगभग 21 वर्षीय पुत्र शैलेश कुमार के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले शैलेश ने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया था और उसे अपने घर लेकर आया था. परिवार को लगा कि बेटे ने प्रेम विवाह किया है, इसलिए लड़की को बहु के रूप में स्वीकार कर लिया गया.

परिवार का भरोसा जीत किया विश्वासघात

शुरू में लुटेरी दुल्हन ने भी घरवालों का भरोसा जीत लिया और सामान्य रूप से घर में रहने लगी. इधर शैलेश परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए बेगूसराय के ही एक संस्थान में काम करने लगा. कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन मंगलवार (6 जनवरी) को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब शैलेश के काम पर जाने के दौरान उसकी पत्नी घर में रखे करीब आठ भर सोने के जेवरात लेकर फरार हो गई. जब शैलेश घर लौटा और पत्नी के साथ जेवरात गायब देखे तो वह खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस करने लगा.

पेड़ से लटका मिला शैलेश का शव

बताया जा रहा है कि शैलेश ने तिनका-तिनका जोड़कर अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी दुल्हन के लिए ये जेवरात खरीदे थे. इस सदमे को वह सह नहीं सका. इसी से आहत होकर शैलेश ने अपने खेत में लगे आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब शाम में परिजन उसे खोजते हुए खेत पहुंचे, जहां शैलेश का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. इस घटना संबंध में परिजनों ने बताया है कि मेरा भाई भागलपुर में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात लड़की से हुई थी. दो महीने पहले शादी करके घर लाया था. लड़की ने भरोसा तोड़ा और जेवरात लेकर भाग गई. भाई इस सदमे को सह नहीं पाया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.बताया जा रहा है कि बिहार में लुटेरी दुल्हन से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस घटना में युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार बेगूसराय

