'साथ नहीं रहोगे तो जान दे दूंगी', दो बच्चों की मां ने प्रेमी से इतना बोला और कर लिया सुसाइड
Begusarai Latest News: बेगूसराय जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक दो बच्चों की मां को उसके प्रेमी ने साथ रखने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि उसका पति परदेश में काम करता था. वहीं, वह प्रेमी संग एक बार तमिलनाडु भाग चुकी थी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 07:53 AM IST

Begusarai News: बेगूसराय में एक शादीशुदा महिला की प्रेम कहानी का अंत इतना बुरा होगा किसी ने भी नहीं सोचा था. इस घटना में प्रेमी के साथ रखने से इंकार करने पर प्रेमिका ने ससुराल में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है. बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के पास तमिलनाडु भाग गई थी. जिसे काफी खोजबीन के बाद पति ने बुधवार को प्रेमी के साथ वापस अपने घर लाया था. वापस आने के बाद प्रेमी ने सब के सामने महिला को रखने से इंकार कर दिया. जिससे नाराज दो बच्चो की मां प्रेमिका ने अपनी जान देने की धमकी प्रेमी को दी थी. 

इसी बीच प्रेमिका ने गुरुवार की सुबह ससुराल में ही मौका पाकर सुसाइड कर लिया. घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के छोटी एघू की है. महिला की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के छोटी एघू के रहने वाले अमलेश कुमार की 24 वर्षोय पत्नी सपना कुमारी के रूप में हुई. घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक महिला का अपने पड़ोस के ही एक लड़के से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते महिला युवक के साथ तमिलनाडु के त्रिपुर भाग गई थी. 

वहीं, जब इसकी जनाकारी पति को हुई तो वह परदेश से वापस आया और अपनी पत्नी की खोजबीन में जुट गया. इसके लिए उसने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराया था. बाद में सूचना मिलने पर पति तमिलनाडु के त्रिपुर पहुंचा और अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ वापस लेकर बुधवार की रात अपने घर पहुंचा था. 

बताया जाता है कि घर पहुंचने पर प्रेमी ने समाज के सामने महिला को रखने से इंकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने भी खुले आम प्रेमी को मर जाने की धमकी दी थी और उसने वैसा ही किया. इस संबंध में पति ने बताया कि इस पूरी घटना के बाद भी वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था. इसलिए उसे खोज कर लाया. वह पिछले एक साल से परदेश में रहकर मजदूरी करता था. 

यह भी पढ़ें: 'तुम मुझसे ही शादी करोगे ना', प्रेमिका चढ़ी बिजली के हाईटेंशन पोल पर,प्रेमी आ फिर...

पति ने बताया की उसके दो बच्चे हैं जिसमें एक छह साल का है, जबकि दूसरा तीन साल का है. घटना के सामने आने के बाद इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई. वहीं, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर आगे की कारवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें: 2 बच्चों की मां को युवक से हुआ इश्क, 3 साल बना संबंध, जब पहुंची प्रेमी के गांव तो...

