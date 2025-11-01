Advertisement
Bihar Chunav 2025: दोस्ताना संघर्ष से टूट रहा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट

CPI Vs Congress In Bachhwara Seat: बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर CPI और कांग्रेस आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं. इसको लेकर CPI ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और कांग्रेस प्रत्याशी को बीजपी का एजेंट बताया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:52 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Mahagathbandhan Friendly Fight: बिहार चुनाव में महगठबंधन भले ही एकजुटता की बात कर रहा हो, लेकिन धरातल उनके बीच की खाई स्पष्ट दिखाई दे रही है. कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन आपस में ही मुकाबला कर रहा है. बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर CPI और कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए हैं. इस दोस्ताना संघर्ष से विपक्षी एकता के सारे दावे धरासाई हो गए हैं. CPI ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस को बेईमान पार्टी बताया है. सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरिशचंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बेईमान है. बेगूसराय में लेफ्ट के बड़े जनाधार होने और महागठबंधन की ओर से बछवाड़ा विधानसभा सीट सीपीआई को आवंटित किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया.

इतना ही नहीं सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने काग्रेस प्रत्याशी पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया. रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 में बछवाड़ा सीट भाकपा को मिली थी, उस वक्त भी गरीब दास ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की मदद की थी. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भीतर ही भीतर भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी और इस बार भी विधानसभा चुनाव में भाकपा को बछवाड़ा सीट मिली. इसके बावजूद गरीब दास को कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं

वहीं भाकपा-माले ने बछवाड़ा सीट पर भाकपा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है. भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के बावजूद महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ सभी 243 सीटों पर लड़ाई लड़ रहा है. उन्होंने इस बार सत्ता में बदलाव होने का दावा किया और कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी.

