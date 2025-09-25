Begusarai News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने उठाया सराहनीय कदम

Begusarai News: बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई-नई योजनाएं बना रही हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार सरकार ने महिलाओं को अपने-अपने पसंद के रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपए मुहैया कराई है. सरकार के इस योजना से महिलाएं काफी उत्साहित है. योजना को लेकर शबनम कुमारी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दे रही हैं. इतना ही नहीं, रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपए भी दिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपने-अपने तरीके से और अपने-अपने पसंद का रोजगार कर सकते हैं. इससे महिला अब अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकेगी.

सुनीता कुमारी ने बताया कि सरकार की योजना काफी सराहनीय है. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार रोजगार दे रही है और रोजगार करने के लिए राशि भी उपलब्ध करा रही हैं. इससे महिला काफी आत्मनिर्भर हो सकेगी. वहीं, बीना देवी ने कहा कि सरकार की योजना काफी लाभदायक है. पहले महिला बेरोजगार होकर बैठी रहती थीं, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा रोजगार देने के लिए 10 हजार रुपया दिया जा रहा है. यह रोजगार अच्छे ढंग से चल जाएगा तो 2 लाख तक का रोजगार करने के लिए राशि भी दी जाएगी. कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की योजना महिलाओं के लिए सराहनीय कदम है.

बता दें कि यह आर्थिक सहायता राशि मात्र सिर्फ वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक नई शुरुआत है. इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाएं सिलाई-बुनाई, खेती, पशुपालन जैसे व्यवसायों को शुरू कर सकेंगी, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी लाभ मिलेगा.

