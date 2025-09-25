Advertisement
Begusarai News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने उठाया सराहनीय कदम

Begusarai News: बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पसंद के रोजगार को शुरू करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:55 PM IST

Begusarai News: बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई-नई योजनाएं बना रही हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार सरकार ने महिलाओं को अपने-अपने पसंद के रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपए मुहैया कराई है. सरकार के इस योजना से महिलाएं काफी उत्साहित है. योजना को लेकर शबनम कुमारी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार दे रही हैं. इतना ही नहीं, रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपए भी दिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपने-अपने तरीके से और अपने-अपने पसंद का रोजगार कर सकते हैं. इससे महिला अब अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकेगी.

सुनीता कुमारी ने बताया कि सरकार की योजना काफी सराहनीय है. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार रोजगार दे रही है और रोजगार करने के लिए राशि भी उपलब्ध करा रही हैं. इससे महिला काफी आत्मनिर्भर हो सकेगी. वहीं, बीना देवी ने कहा कि सरकार की योजना काफी लाभदायक है. पहले महिला बेरोजगार होकर बैठी रहती थीं, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा रोजगार देने के लिए 10 हजार रुपया दिया जा रहा है. यह रोजगार अच्छे ढंग से चल जाएगा तो 2 लाख तक का रोजगार करने के लिए राशि भी दी जाएगी. कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की योजना महिलाओं के लिए सराहनीय कदम है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि यह आर्थिक सहायता राशि मात्र सिर्फ वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक नई शुरुआत है. इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाएं सिलाई-बुनाई, खेती, पशुपालन जैसे व्यवसायों को शुरू कर सकेंगी, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी लाभ मिलेगा. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

