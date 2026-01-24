Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बूढ़ी गंडक नदी में डूबे दो युवक

बेगूसराय के खोदावंदपुर में शनिवार को सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी के राम घाट पर दो युवक डूब गए. एक युवक को बचाने के प्रयास में दूसरा भी गहरे पानी में समा गया. लापता कृष्ण कुमार (17) और आदित्य कुमार (21) की तलाश में प्रशासन और स्थानीय गोताखोर जुटे हैं. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:34 PM IST

बेगूसराय के खोदावंदपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ सरस्वती पूजा के उल्लास के बीच मूर्ति विसर्जन के दौरान दो युवक नदी की तेज धारा में बह गए. यह हादसा शनिवार को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर पश्चिमी पंचायत स्थित बूढ़ी गंडक नदी के राम घाट पर हुआ. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है. लापता युवकों की पहचान फफौत गांव के 17 वर्षीय कृष्ण कुमार और बरियारपुर पश्चिमी के 21 वर्षीय आदित्य कुमार के रूप में हुई है.

विसर्जन के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तारा गांव के एक कोचिंग संस्थान द्वारा स्थापित माता सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन के लिए राम घाट लाया गया था. विसर्जन की प्रक्रिया चल रही थी कि तभी कृष्ण कुमार का पैर अचानक कीचड़ में फिसल गया और वह गहरे पानी में समाने लगा. उसे डूबता देख नाव पर सवार आदित्य कुमार ने फुर्ती दिखाई और कृष्ण का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की. लेकिन पानी का बहाव तेज था और कृष्ण को खींचने के चक्कर में आदित्य का संतुलन भी बिगड़ गया, जिसके कारण वह भी नाव से सीधे नदी में गिर पड़ा. देखते ही देखते दोनों युवक आंखों से ओझल हो गए.

घंटों बाद भी गोताखोरों के हाथ खाली

हादसे की सूचना मिलते ही खोदावंदपुर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी दलबल के साथ राम घाट पहुंचे. बड़ी संख्या में ग्रामीण भी बचाव कार्य में सहयोग देने के लिए घाट पर जमा हो गए. फिलहाल, स्थानीय गोताखोरों की मदद से बूढ़ी गंडक नदी की गहराई में दोनों युवकों की तलाश की जा रही है. घटना के घंटों बाद भी युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे परिजनों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं. घाट पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

ये भी पढ़ें- मधुबनी में तालाब में नहाने गए दो सगे भाइयों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

घटना के बाद इलाके में तनाव और गम

सरस्वती पूजा के समापन पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया है. ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी चिंता है कि विसर्जन के समय पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम नहीं थे. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम को भी सूचना दी गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके. फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन आधिकारिक तौर पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले दोनों की बरामदगी की कोशिशों में जुटा है.

