/बेगूसराय कोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

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बेगूसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज (13 जुलाई) बेगूसराय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां अदालत ने उन्हें 10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी. जमानत मिलने के बाद कन्हैया कुमार ने खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि किसी सरकारी भवन पर उनके नाम का पोस्टर किसी और ने चिपकाया था, लेकिन मामला उन पर दर्ज कर दिया गया. वहीं, कोर्ट परिसर से निकलते ही उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव, बिहार में बढ़ते अपराध और राम मंदिर में कथित चोरी के मुद्दे पर भी सरकार पर जमकर हमला बोला.
बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए. यह मामला सब जज प्रथम सह अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में चल रहा था. सुनवाई के बाद अदालत ने 10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी. जमानत मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा कि वह एक सामान्य नागरिक हैं और कानून का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी सरकारी भवन पर उनके नाम का पोस्टर किसी अन्य व्यक्ति ने चिपका दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया. उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अदालत से न्याय मिला है.
आचार संहिता उल्लंघन के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग रोज संविधान और नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है. उन्होंने इसे राजनीतिक जीवन का हिस्सा बताते हुए कहा कि अंततः उन्हें न्यायालय से न्याय मिला. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा और इस बार वहां की जनता बदलाव का फैसला करेगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, उसे क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए. वहीं, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और लगभग हर दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं. राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है. इसलिए इस मामले की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए.