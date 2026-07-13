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बेगूसराय कोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

बेगूसराय कोर्ट से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिली है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन्हें जमानत मिल गई है. कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी सरकारी भवन पर उनके नाम का पोस्टर किसी अन्य व्यक्ति ने चिपका दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 13, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:45 PM IST
बेगूसराय कोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत
Image Credit: बेगूसराय कोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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