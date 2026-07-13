/बेगूसराय कोर्ट से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

आचार संहिता उल्लंघन के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग रोज संविधान और नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है. उन्होंने इसे राजनीतिक जीवन का हिस्सा बताते हुए कहा कि अंततः उन्हें न्यायालय से न्याय मिला. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा और इस बार वहां की जनता बदलाव का फैसला करेगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, उसे क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए. वहीं, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और लगभग हर दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं. राम मंदिर में कथित चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है. इसलिए इस मामले की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए.