/बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत, दूसरे दिन बरामद हुआ शव

इधर, पूर्व प्रमुख मनोज कुमार ने सरकार और प्रशासन से मृतक के आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि परिवार के कमाऊ सदस्य की असमय मौत से परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग करने वालों में मुखिया पूनम देवी, पैक्स अध्यक्ष रतन कुमार, उपसरपंच परमानंद ठाकुर, मोहम्मद नौशाद, राजेश कुमार, सुमन, कृष्णा पासवान, शिवनंदन पोद्दार, गुलाम बक्शी, अनवर आलम, पुष्प कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं.