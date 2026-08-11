/बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत, दूसरे दिन बरामद हुआ शव

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Begusarai News: बेगूसराय में गंगा स्नान करने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा पश्चिम पंचायत अंतर्गत कब्रिस्तान डाला सीढ़ी घाट के समीप की है. मृतक की पहचान लक्ष्मण चौधरी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि लक्ष्मण चौधरी गंगा नदी में स्नान करने गए थे. इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने गंगा नदी में शव की तलाश शुरू की. अजीत कुमार के नेतृत्व में दर्जनों गोताखोरों ने घंटों तक नदी में खोजबीन की. लगातार प्रयास के बाद दूसरे दिन सुबह मृतक का शव गंगा नदी से बरामद कर लिया गया. शव बरामद होने की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पत्नी कबूतरी देवी ने 11 अगस्त को स्थानीय थाने में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, स्थानीय लोगों ने शव की तलाश में जुटे गोताखोरों के प्रयास की सराहना की है.
इधर, पूर्व प्रमुख मनोज कुमार ने सरकार और प्रशासन से मृतक के आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि परिवार के कमाऊ सदस्य की असमय मौत से परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग करने वालों में मुखिया पूनम देवी, पैक्स अध्यक्ष रतन कुमार, उपसरपंच परमानंद ठाकुर, मोहम्मद नौशाद, राजेश कुमार, सुमन, कृष्णा पासवान, शिवनंदन पोद्दार, गुलाम बक्शी, अनवर आलम, पुष्प कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं.