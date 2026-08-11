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बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत, दूसरे दिन बरामद हुआ शव

Begusarai News: बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में गंगा स्नान करने के दौरान लक्ष्मण चौधरी गहरे पानी में डूब गए. स्थानीय गोताखोरों ने घंटों तक तलाश के बाद दूसरे दिन उनका शव बरामद किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:14 PM IST
बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत, दूसरे दिन बरामद हुआ शव
Image Credit: बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत, दूसरे दिन बरामद हुआ शव

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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