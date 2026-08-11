/बेगूसराय: हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी MLA नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कोर्ट से बरी, 12 साल बाद आया फैसला

जानें क्या है पूरा मामला?

ये मामला साल 2014 का है. सिंघौल थाना क्षेत्र में जमीन पर चारदीवारी निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद मारपीट और हिंसा में बदल गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान होमगार्ड जवान अनिरुद्ध यादव के घायल होने की बात सामने आई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह सरकारी गवाहों की गवाही कराई गई. तत्कालीन अंचलाधिकारी से लेकर थानाध्यक्ष, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर, होमगार्ड जवान और चौकीदार तक ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए. मामले में सबसे अहम बात यही रही कि किसी भी गवाह ने हिंसा के दौरान विधायक बोगो सिंह के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि नहीं की. गवाहों के बयान में विधायक की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद साक्ष्य के अभाव में बोगो सिंह को रिहा करने का आदेश दिया.