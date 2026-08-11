/बेगूसराय: हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी MLA नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कोर्ट से बरी, 12 साल बाद आया फैसला

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बेगूसराय MLA/MP स्पेशल कोर्ट का आज (मंगलवार, 11 अगस्त, 2026) एक बड़ा फैसला सामने आया है. इस फैसले में लगभग 12 साल बाद मटिहानी के विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को बरी कर दिया गया है. कोर्ट के इस कारवाई के वक्त खुद बोगो सिंह मौजूद थे. 2014 का ये मामला केशावे गावं के रहने वाले कांग्रेस यादव और नरेन्द्र कुमार सिंह के बीच दर्ज था. इस मामले मे मटिहानी विधायक पर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज था. फैसले के सामने आने के बाद बोगो सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया. इस दौरान उनके समर्थकों में भी भारी खुशी देखी गई.
बता दें कि नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह वर्तमान में राजद की टिकट पर मटिहानी से विधायक है. इसके पहले वह निर्दलीय और जदयू के टिकट से कई बार मटिहानी के विधायक रह चुके हैं. बोगो सिंह की छवि बिहार के एक दबंग विधायक के छवि रही है. इस मामले में बोगो सिंह के अधिवक्ता संजीत कुमार कुमार ने बताया कि 2014 में चार मुकदमे को एक घटना से जोड़ कर अंकित किया गया, जिसमें एक मुकदमा 98/2014 जो सिंघॉल थाना में दर्ज था. इसमें मटिहानी विद्यालय नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह और उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस यादव के खिलाफ चार्ज सीट दर्ज किया गया था.
इस मुकदमे में कांग्रेस यादव ने शुरू से ही खुद को फरार रखा और ये मामला MLA MP स्पेशल कोर्ट में नरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ आगे बढ़ा. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ की. हालांकि, अभियोजन पक्ष उनमें से किसी के भी बयान से नरेंद्र कुमार सिंह का अपराध साबित करने में विफल रहा. इस मामले में मंगलवार को MP /MLA स्पेशल कोर्ट से नरेंद्र कुमार सिंह को न्याय मिला और बोगो सिंह रिहा हो गए. जिला जज द्वितीय सह MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 98/2014 की सुनवाई पूरी की. साथ ही, विधायक को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है.
जानें क्या है पूरा मामला?
ये मामला साल 2014 का है. सिंघौल थाना क्षेत्र में जमीन पर चारदीवारी निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद मारपीट और हिंसा में बदल गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान होमगार्ड जवान अनिरुद्ध यादव के घायल होने की बात सामने आई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह सरकारी गवाहों की गवाही कराई गई. तत्कालीन अंचलाधिकारी से लेकर थानाध्यक्ष, अनुसंधानकर्ता, डॉक्टर, होमगार्ड जवान और चौकीदार तक ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए. मामले में सबसे अहम बात यही रही कि किसी भी गवाह ने हिंसा के दौरान विधायक बोगो सिंह के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि नहीं की. गवाहों के बयान में विधायक की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद साक्ष्य के अभाव में बोगो सिंह को रिहा करने का आदेश दिया.