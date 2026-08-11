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बेगूसराय: हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी MLA नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कोर्ट से बरी, 12 साल बाद आया फैसला

हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी MLA नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद साक्ष्य के अभाव में बोगो सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:25 PM IST
बेगूसराय: हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी MLA नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कोर्ट से बरी, 12 साल बाद आया फैसला
Image Credit: बेगूसराय: हत्या के प्रयास मामले में मटिहानी विधायक बोगो सिंह बरी (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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