बोगो सिंह की JDU दफ्तर में एंट्री से मची खलबली, क्या बदलने वाले हैं पाला? अटकलों पर खुद तोड़ी चुप्पी

बेगूसराय की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब मटिहानी से RJD विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ 'बोगो सिंह' अचानक JDU के प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए. इससे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह अटकलों का दौर शुरू हो गया कि क्या बोगो सिंह JDU में वापसी की योजना बना रहे हैं. हालांकि, अब विधायक बोगो सिंह ने खुद सामने आकर इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मटिहानी के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ ​​बोगो सिंह ने साफ तौर पर कहा कि JDU कार्यालय में उनका जाना पार्टी बदलने के मकसद से नहीं था, बल्कि वे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने गए थे.

उन्होंने बताया कि वे शुरू में मंत्री के दफ्तर गए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. बाद में, जब उन्हें पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री JDU दफ्तर में 'जनता दरबार' लगा रहे हैं, तो वे वहां चले गए. बोगो सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के दो अस्पताल बहुत ही खस्ताहाल हैं. इन अस्पतालों में इलाज की कोई ठीक-ठाक सुविधा उपलब्ध नहीं है और हालात इतने बुरे हैं कि अक्सर बिस्तरों पर कुत्ते बैठे हुए मिलते हैं. वे इसी समस्या को लेकर खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए थे. विधायक ने आगे बताया कि 2014-15 में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी से गांव में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक छह-बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया था, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री की मां के नाम पर रखा गया था.

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के नाम पर छह बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया था. हालांकि, चुनावों में हार के बाद दोनों अस्पतालों की हालत बिगड़ गई और उनमें से एक को स्वास्थ्य उप-केंद्र में बदल दिया गया. उन्होंने आगे बताया कि साम्हों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया था, फिलहाल अस्पताल बंद पड़ा है. बोगो सिंह ने कहा कि मतिहानी की जनता ने उन्हें एक बार फिर उनकी सेवा करने का अवसर दिया है और वे क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से मिल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

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इस दौरान MLA ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वे खुद भी इन्हीं मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे. इस बीच, BJP मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए, बोगो सिंह ने बताया कि उन्होंने बरौनी ब्लॉक में महादलित परिवारों के घरों को बुलडोजर से गिराए जाने की घटना पर भी चर्चा की थी. उन्होंने इस कार्रवाई को गरीब परिवारों के साथ अन्याय बताया और कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है.

बता दें कि बोगो सिंह ने राजनीतिक अटकलों पर ज्यादा कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन JDU ऑफिस में उनका जाना और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के साथ लंबी बैठक करना, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में चर्चाओं को तेज कर गया है. यह बात ध्यान देने लायक है कि बोगो सिंह लंबे समय तक JDU के सदस्य रहे थे. लेकिन, 2025 के चुनावों से पहले वे RJD में शामिल हो गए और उसके बाद मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए.