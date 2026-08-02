Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसरायः काश पुलिस शिकायत को सीरियसली ले लेती! दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप

बेगूसरायः काश पुलिस शिकायत को सीरियसली ले लेती! दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप

Begusarai Crime News: बेगूसराय में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. बेखौफ बदमाशों ने एक दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 02, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:48 AM IST
बेगूसरायः काश पुलिस शिकायत को सीरियसली ले लेती! दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप
Image Credit: दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप (Zee Media)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोतिहारी में जमीन के एक टुकड़े पर ADM और CO का आदेश आमने-सामने
2
3
4
5