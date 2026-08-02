/बेगूसरायः काश पुलिस शिकायत को सीरियसली ले लेती! दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप

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बेगूसराय में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. बेखौफ बदमाशों ने एक दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया. परिजनों का कहना है कि हत्या की आशंका को लेकर पहले ही पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भर्रा रोड की है. मृतक की पहचान बड़ी सांख गांव निवासी सत्यनारायण यादव के बेटे विनोद यादव के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि विनोद यादव रोज की तरह दूध पहुंचाने बाजार जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.परिजनों का आरोप है कि गांव के ही मुकेश यादव के घर कुछ समय पहले पुलिस ने शराब बरामद की थी. मुकेश यादव को शक था कि शराब की सूचना विनोद यादव ने ही पुलिस को दी थी. इसी बात को लेकर वह लगातार विनोद यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा था. परिजनों का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यही वजह है कि आज अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया.
परिजनों ने आरोपी को शराब माफिया बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना पुलिस, सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे और बाद में बेगूसराय एसपी मनीष सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जबकि परिजनों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
इस संबंध में बेगूसराय एसपी मनीष ने बताया है कि मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है. प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला सामने आया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस इस हत्याकांड को आपसी रंजिश का परिणाम मानकर जांच में जुटी है. हालांकि परिजनों का आरोप है कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद विनोद यादव की जान बच सकती थी. अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा करती है.