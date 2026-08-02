/बेगूसरायः काश पुलिस शिकायत को सीरियसली ले लेती! दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप

बताया जा रहा है कि विनोद यादव रोज की तरह दूध पहुंचाने बाजार जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.परिजनों का आरोप है कि गांव के ही मुकेश यादव के घर कुछ समय पहले पुलिस ने शराब बरामद की थी. मुकेश यादव को शक था कि शराब की सूचना विनोद यादव ने ही पुलिस को दी थी. इसी बात को लेकर वह लगातार विनोद यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा था. परिजनों का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यही वजह है कि आज अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया.