/चर्चाओं के बीच दरभंगा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, बीजपी MLC देवेश कुमार के इस्तीफे पर बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं

रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनके मंत्री पद पर तलवार लटक रही है. इन चर्चाओं के बीच मंत्री दीपक प्रकाश शुक्रवार (31 जुलाई) को दरभंगा पहुंचे और वहां पर पंचायत भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे (दीपक प्रकाश) से बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के कथित इस्तीफे के सवाल पर किया, तो मंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. पटना में क्या चल रहा है, इसे मुझे कोई जानकारी नहीं है.