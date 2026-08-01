/चर्चाओं के बीच दरभंगा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, बीजपी MLC देवेश कुमार के इस्तीफे पर बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं

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रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनके मंत्री पद पर तलवार लटक रही है. इन चर्चाओं के बीच मंत्री दीपक प्रकाश शुक्रवार (31 जुलाई) को दरभंगा पहुंचे और वहां पर पंचायत भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे (दीपक प्रकाश) से बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के कथित इस्तीफे के सवाल पर किया, तो मंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. पटना में क्या चल रहा है, इसे मुझे कोई जानकारी नहीं है.
दरभंगा में मंत्री दीपक प्रकाश ने बेनीपुर की रमौली और अलीनगर की अधलोक पंचायत में पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया और ग्रामीणों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनीं, साथ ही उन्हें जल्द से जल्द समाधान किए जाने का भरोसा दिया. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से जुड़े सवाल पर कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और न ही यह जानकारी है कि पटना में क्या हो रहा है.
मंत्री दीपक प्रकाश के कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि मंत्री ने मंच से एक बुजुर्ग ग्रामीण को बुलाकर उनके हाथों फीता कटवाकर भवन का शुभारंभ कराया. बता दें कि रमौली पंचायत के बाद मंत्री का कार्यक्रम अलीनगर प्रखंड की अधलोआम पंचायत में था, लेकिन पंचायत सरकार भवन तक सड़क निर्माण नहीं होने के कारण उनका कार्यक्रम बदल दिया गया. उधर, एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया है.
इनपुट- मुकेश कुमार