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चर्चाओं के बीच दरभंगा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, बीजपी MLC देवेश कुमार के इस्तीफे पर बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर तलवार लटक रही है. इन चर्चाओं के बीच मंत्री दीपक प्रकाश शुक्रवार (31 जुलाई) को दरभंगा पहुंचे और वहां पर पंचायत भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:45 AM IST
चर्चाओं के बीच दरभंगा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, बीजपी MLC देवेश कुमार के इस्तीफे पर बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं
Image Credit: दरभंगा पहुंचे मंत्री दीपक प्रकाश (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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