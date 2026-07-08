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बेगूसरायः चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस

Begusarai Crime News: बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में भीड़ ने एक नाबालिग को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:45 AM IST
बेगूसरायः चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: बेगूसराय पुलिस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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