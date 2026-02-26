Advertisement
खुद 'गुमशुदा' हो गई गुमशुदगी की फाइल! बेगूसराय में दर्जनों लड़कियां गायब, सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

बेगूसराय में पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर लड़कियां लापता हुई है, जिसके चलते उनके परिजन बेहद परेशान है. एक छात्रा पिछले 3 महीने से घर से लापता है. परिजन पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते थक चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:01 PM IST



खुद 'गुमशुदा' हो गई गुमशुदगी की फाइल! (AI Generated Image)
बिहार के अलग अलग इलाकों से आजकल लड़कियों के लापता होने की खबरें आ रही हैं. अकेले बेगूसराय की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर लड़कियां अचानक लापता हो गई हैं और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं. बछवारा थाना क्षेत्र के बछवारा रानी टोला की एक छात्रा पिछले 3 महीने से घर से लापता है. परिजन पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते थक चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. इस कारण पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है और उन्हें अब अनहोनी की आशंका सताने लगी है. 

परिजन का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन समय पर वापस नहीं लौटी तो काफी खोजबीन की. बाद में पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. दावा है कि बेटी की खोजबीन के लिए परिवार एसपी कार्यालय से लेकर सीएम कार्यालय तक गया, लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है. 

परिजन को आशंका है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है. परिजन जिसका नाम ले रहे हैं, उससे उनका जमीन का विवाद चल रहा है और उनका कहना है कि रंजिशन वो ऐसा कर सकता है. परिजन का दावा है कि उस व्यक्ति ने किसी बड़ी को अंजाम देने की धमकी दी थी.

यह भी पढ़ें: Jehanabad News: कृष्णापुरी कॉलोनी में शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

परिजन मानते हैं कि पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया है. बेगूसराय के एसपी सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को इस घटना के बारे में बताया गया है. कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि बछवारा थाना क्षेत्र में कई लड़कियां अचानक लापता हो चुकी हैं और यहां की पुलिस उन्हें खोजने में नाकाम हो रही हैं. 

बेगूसराय जिले की बात करें तो यहां से दर्जन भर से अधिक लड़कियों के लापता होने की खबर है और पुलिस उन्हें खोज नहीं पा रही है. जी मीडिया की टीम ने इस बारे में बेगूसराय के एसपी मनीष से बात की तो उन्होंने ऐसी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया. 

सूत्र बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों में 2025 में करीब 479 लड़कियां लापता हो चुकी हैं. इनमें से 306 की बरामदगी की गई है. हालांकि सरकारी पोर्टल पर अभी तक यह आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया है. 

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय

Begusarai News

Begusarai News
बेगूसराय में दर्जनों लड़कियां गायब
