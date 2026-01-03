Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062669
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

न गोली, न चाकू...पेचकस और चाबी से गोदकर दुकानदार का कत्ल, बेगूसराय पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

Begusarai Crime News: 23 दिसंबर की रात घर जाने के दौरान जब सुमित अपने घर के समीप एसएच-55 पर खड़ा था. तभी बगल से टोयोटा कार स्पीड में लहराते हुए गुजरी. जिससे सुमित आक्रोशित हो गया और उसने 500 मीटर तक कार का पीछा करके ओवरटेक कर रोका. जिसके बाद दोनों में बहस हो गई, कार पर तीन लोग सवार थे और उन लोगों ने मारपीट करते हुए सुमित को कार में बैठा लिया. रास्ते में चाबी और पेचकस से गोद-गोदकर उसकी हत्या कर दी‌.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:25 PM IST

Trending Photos

पेचकस और चाबी से गोदकर किया मोबाइल दुकानदार का कत्ल
पेचकस और चाबी से गोदकर किया मोबाइल दुकानदार का कत्ल

Begusarai News: बेगूसराय में मोबाइल दुकानदार की रोड रेज की वजह से अगवा कर बेहरमी से पेचकस और चाबी से गोदकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इसका खुलासा किया. पुलिस ने अपहरण कर हत्या मामले के मुख्य आरोपी को चार पहिया वाहन के साथ मुंगेर जिला से गिरफ्तार किया है. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि पेचकस और चाबी से शरीर पर दर्जनों वार प्रहार कर हत्या की गई थी.

दरअसल, लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास निवासी मोबाइल कारोबारी सुमित कुमार की 23 दिसंबर की रात करीब 12 बजे घर जाने के दौरान चारपहिया वाहन सवार तीन बदमाश ने अपहरण कर लिया. इसके बाद हत्या कर दी और घटना स्थल से 25 किलोमीटर दूर रामपुर पुल से गंडक नदी में फेंक दिया था. घटना के सात दिनों के बाद पुलिस काफी मशक्कत के बाद शव गंडक नदी से बरामद किया था. पुलिस ने सुमित के अपहरण और हत्या में प्रयुक्त टोयोटा कार और मुख्य आरोपी गुलशन कुमार के साथ मुंगेर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक आरोपी सौरभ कुमार अभी भी फरार है. जबकि, गाड़ी के चालक को घटना के तीन दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

सदर-वन डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर की रात दुकान बंद कर घर जाने के दौरान मनोज सिंह के पुत्र सुमित कुमार का कार पर सवार बदमाशों ने मारपीट कर अपहरण कर लिया था. 24 दिसंबर को लोहिया नगर थाना के संज्ञान में मामला आने के बाद थानाध्यक्ष जितेंद्र राम की टीम ने अनुसंधान शुरू किया गया किया, तो एक आरोपी नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज निवासी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया. जिसमें खुलासा हुआ कि कार सवार बदमाशों ने सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था. उसकी हत्या कर चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में रामपुर घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी में लाश को फेंक दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि खोजबीन के दौरान बसही गांव के समीप से 30 दिसंबर को सुमित की लाश बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुख्य आरोपी बाघा निवासी गुलशन कुमार को मुंगेर से गिरफ्तार किया और गुलशन की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया टोयोटा रूमियन कार को भी बरामद किया गया है.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रोडरेज में सुमित की हत्या कर दी गई थी. डीएसपी ने बताया कि रोडवेज में घटना अंजाम दिया गया था. 23 दिसंबर की रात घर जाने के दौरान जब सुमित अपने घर के समीप एसएच-55 पर खड़ा था. तभी बगल से टोयोटा कार स्पीड में लहराते हुए गुजरी. जिससे सुमित आक्रोशित हो गया और उसने 500 मीटर तक कार का पीछा करके ओवरटेक कर रोका. जिसके बाद दोनों में बहस हो गई, कार पर तीन लोग सवार थे और उन लोगों ने मारपीट करते हुए सुमित को कार में बैठा लिया. रास्ते में चाबी और पेचकस से गोद-गोदकर उसकी हत्या कर दी‌. मौत होने के बाद रामपुर घाट के समीप लाश को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया और सभी फरार हो गए. बरामद कार का FSL जांच कराई गई जिसमें के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं और हत्या कार में करने की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: नशे की हैवानियत ने छीनी मासूम की मुस्कान, बेतिया में किशोरी पिटाई पर जनाक्रोश

TAGS

Begusarai NewsBihar News

Trending news

Madhubani News
Madhubani Mob Lynching Case: राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम, एसपी को लिखा पत्र
Bagaha News
'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, भड़के शहरवासी
Begusarai News
न गोली, न चाकू...पेचकस और चाबी से गोदकर दुकानदार का कत्ल, बेगूसराय पुलिस का खुलासा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, जिला कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार
patna news
बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल सकी मां, गर्दनीबाग में एक ही रात उजड़ गया पूरा परिवार
bihar madhepura news
एग्री-स्टैक से बदलेगी खेती की तस्वीर, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प से किसानों को लाभ
Patna doctor
ठंड में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से रहना है दूर तो मान लें डॉक्टर की ये सलाह
Saran News
सारण में एक महीने में विशेष अभियान के दौरान 1375 गिरफ्तार, 32,973 लीटर शराब जब्त
Bettiah news
नशे की हैवानियत ने छीनी मासूम की मुस्कान, बेतिया में किशोरी पिटाई पर जनाक्रोश
patna news
नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने पकड़ा