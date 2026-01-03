न गोली, न चाकू...पेचकस और चाबी से गोदकर दुकानदार का कत्ल, बेगूसराय पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

Begusarai News: बेगूसराय में मोबाइल दुकानदार की रोड रेज की वजह से अगवा कर बेहरमी से पेचकस और चाबी से गोदकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इसका खुलासा किया. पुलिस ने अपहरण कर हत्या मामले के मुख्य आरोपी को चार पहिया वाहन के साथ मुंगेर जिला से गिरफ्तार किया है. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि पेचकस और चाबी से शरीर पर दर्जनों वार प्रहार कर हत्या की गई थी.

दरअसल, लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास निवासी मोबाइल कारोबारी सुमित कुमार की 23 दिसंबर की रात करीब 12 बजे घर जाने के दौरान चारपहिया वाहन सवार तीन बदमाश ने अपहरण कर लिया. इसके बाद हत्या कर दी और घटना स्थल से 25 किलोमीटर दूर रामपुर पुल से गंडक नदी में फेंक दिया था. घटना के सात दिनों के बाद पुलिस काफी मशक्कत के बाद शव गंडक नदी से बरामद किया था. पुलिस ने सुमित के अपहरण और हत्या में प्रयुक्त टोयोटा कार और मुख्य आरोपी गुलशन कुमार के साथ मुंगेर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक आरोपी सौरभ कुमार अभी भी फरार है. जबकि, गाड़ी के चालक को घटना के तीन दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

सदर-वन डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि 23 दिसंबर की रात दुकान बंद कर घर जाने के दौरान मनोज सिंह के पुत्र सुमित कुमार का कार पर सवार बदमाशों ने मारपीट कर अपहरण कर लिया था. 24 दिसंबर को लोहिया नगर थाना के संज्ञान में मामला आने के बाद थानाध्यक्ष जितेंद्र राम की टीम ने अनुसंधान शुरू किया गया किया, तो एक आरोपी नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज निवासी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया. जिसमें खुलासा हुआ कि कार सवार बदमाशों ने सुमित कुमार का अपहरण कर लिया था. उसकी हत्या कर चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में रामपुर घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी में लाश को फेंक दिया है.

उन्होंने कहा कि खोजबीन के दौरान बसही गांव के समीप से 30 दिसंबर को सुमित की लाश बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुख्य आरोपी बाघा निवासी गुलशन कुमार को मुंगेर से गिरफ्तार किया और गुलशन की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया टोयोटा रूमियन कार को भी बरामद किया गया है.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रोडरेज में सुमित की हत्या कर दी गई थी. डीएसपी ने बताया कि रोडवेज में घटना अंजाम दिया गया था. 23 दिसंबर की रात घर जाने के दौरान जब सुमित अपने घर के समीप एसएच-55 पर खड़ा था. तभी बगल से टोयोटा कार स्पीड में लहराते हुए गुजरी. जिससे सुमित आक्रोशित हो गया और उसने 500 मीटर तक कार का पीछा करके ओवरटेक कर रोका. जिसके बाद दोनों में बहस हो गई, कार पर तीन लोग सवार थे और उन लोगों ने मारपीट करते हुए सुमित को कार में बैठा लिया. रास्ते में चाबी और पेचकस से गोद-गोदकर उसकी हत्या कर दी‌. मौत होने के बाद रामपुर घाट के समीप लाश को बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया और सभी फरार हो गए. बरामद कार का FSL जांच कराई गई जिसमें के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं और हत्या कार में करने की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

