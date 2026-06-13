Begusarai News: बेटे पर आई आफत तो 'काल' से भिड़ गई मां; कलेजे के टुकड़े को तो बचा लिया, लेकिन खुद हार गई जिंदगी की जंग

Begusarai News: एक मां के लिए संतान ही उसकी पूरी दुनिया होती है और जब उस दुनिया पर संकट आया, तो वह काल से भिड़ने की हिम्मत रखती है. ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया. जहां एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन बेटे को मौत के मुंह से सुरक्षित खींच लाने में कामयाबी हासिल की. घटना बछवारा थाना क्षेत्र के चमथा गांव की है. यहां एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई. बेटे को बचाने के दौरान मां खुद बिजली की चपेट में आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा है.