Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /Begusarai News: बेटे पर आई आफत तो काल से भिड़ गई मां; कलेजे के टुकड़े को तो बचा लिया, लेकिन खुद हार गई जिंदगी की जंग

Begusarai News: बेटे पर आई आफत तो 'काल' से भिड़ गई मां; कलेजे के टुकड़े को तो बचा लिया, लेकिन खुद हार गई जिंदगी की जंग

एक मां के लिए संतान ही उसकी पूरी दुनिया होती है और जब उस दुनिया पर संकट आया, तो वह काल से भिड़ने की हिम्मत रखती है. ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया.

Written ByJitendra Kumar Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:03 AM IST
Begusarai News: बेटे पर आई आफत तो 'काल' से भिड़ गई मां; कलेजे के टुकड़े को तो बचा लिया, लेकिन खुद हार गई जिंदगी की जंग
Image Credit: बेटे को बचाने के लिए मां ने अपनी जान दे दी

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करंट की चपेट में आने से तड़प रहा था बेटा, बचाने के लिए मां ने दे दी अपनी जान
Begusarai News1 min ago
2
Patna Weather17 min ago
3
Monsoon 202632 min ago
4
Chatra News1 hr ago
5
bihar breaking news1 hr ago