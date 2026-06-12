/Bihar Crime: बिहार में लौट रहा जंगलराज? जनसाधारण एक्सप्रेस में मोटर वाहन निरीक्षक के पति को मारी गोली, हालत गंभीर

Firing In Jansadharan Express: बिहार में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला खगड़िया-बदला रेलखंड से सामने आया है, जहां चलती ट्रेन में अपराधियों ने गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी. बदमाशों ने जनसाधारण एक्सप्रेस में सफर कर रहे सुपौल में पदस्थापित मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) अस्मिता कुमारी के पति, जो पेशे से कनिय अभियंता बताए जा रहे हैं, उनको लूटपाट करने के दौरान गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए बेगूसराय के की निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, जनसाधारण एक्सप्रेस खगड़िया-बदला रेलखंड से गुजर रही थी. इसी दौरान बदलाघाट स्टेशन के पास अपराधियों ने चलती ट्रेन में ही लूटपाट करने के दौरान उन्हें गोली मारकर दी.