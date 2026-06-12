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Bihar Crime: बिहार में लौट रहा जंगलराज? जनसाधारण एक्सप्रेस में मोटर वाहन निरीक्षक के पति को मारी गोली, हालत गंभीर

Begusarai Crime News: बदलाघाट स्टेशन के पास अपराधियों ने चलती ट्रेन में ही एक युवक को गोली मार दी. घटना से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. घायल युवक की पहचान सुपौल में पदस्थापित मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) अस्मिता कुमारी के पति देव कुमार गुंजन के रूप मे हुई है, जमुई पॉवर ग्रिड में कनीय अभियंता हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:13 AM IST
Bihar Crime: बिहार में लौट रहा जंगलराज? जनसाधारण एक्सप्रेस में मोटर वाहन निरीक्षक के पति को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: बेगूसराय पुलिस

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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