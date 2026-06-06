/Muzaffarpur Hospital Fire: अस्पताल की लापरवाही ने ली एक और जान! मृतक संख्या बढ़कर हुई 7; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

इलाज के दौरान हो गई मौत

मृतक के परिजनों ने बताया कि अंजनी कुमार सिंह को किडनी संबंधी समस्या के कारण 3 जून को प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 4 जून की अहले सुबह अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की घटना के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों ने प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल मुख्य रूप से स्टाफ के भरोसे की जाती थी और फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे.