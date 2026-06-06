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Muzaffarpur Hospital Fire: अस्पताल की लापरवाही ने ली एक और जान! मृतक संख्या बढ़कर हुई 7; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और अब मृतकों की संख्या 7 हो गई है. वहीं, मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:13 PM IST
Muzaffarpur Hospital Fire: अस्पताल की लापरवाही ने ली एक और जान! मृतक संख्या बढ़कर हुई 7; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ा

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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