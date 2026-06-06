/Muzaffarpur Hospital Fire: अस्पताल की लापरवाही ने ली एक और जान! मृतक संख्या बढ़कर हुई 7; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

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Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मृतकों की संख्या बढ़ कर 7 हो गई है. मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है. मृतक की पहचान मरवन प्रखंड के चैनपुर पररी गांव निवासी अंजनी कुमार सिंह के रूप में हुई है.
इलाज के दौरान हो गई मौत
मृतक के परिजनों ने बताया कि अंजनी कुमार सिंह को किडनी संबंधी समस्या के कारण 3 जून को प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 4 जून की अहले सुबह अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की घटना के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों ने प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल मुख्य रूप से स्टाफ के भरोसे की जाती थी और फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे.
अनदेखी के कारण हुआ दर्दनाक हादसा
उनका आरोप है कि गंभीर मरीज के भर्ती रहने के बाद भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लोग अभी भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं. इस संबंध में मृतक के समधी रणवीर कुमार सिंह ने भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं, प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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