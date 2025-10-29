Begusarai News: बेगूसराय में NDA की प्रचार गाड़ी पर हमला, गिरिराज सिंह बोले- विपक्ष के लोग इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं

NDA Campaign Vehicle Attacked In Begusarai: बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा वैसे-वैसे ही चढ़ता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में एनडीए की प्रचार गाड़ी पर हमले की खबरें सामने आई हैं. अब ऐसी ही घटनाएं बेगूसराय के कई इलाकों से सामने आई हैं. एनडीए की प्रचार गाड़ी पर हुए हमले पर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार वार करते हुए खुला चैलेंज दिया है. गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए के प्रचार गाड़ी पर विपक्ष का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसा फिर हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने तेघड़ा विधानसभा, बेगूसराय विधानसभा और बखरी विधानसभा में एनडीए प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की है. क्या एनडीए प्रचार नहीं करें? उन्होंने कहा कि लगता है बेगूसराय विधानसभा में कारीचक क्षेत्र पाकिस्तान हो गया है, कि उस रास्ते से एनडीए की प्रचार गाड़ी नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रचार गाड़ी पर विपक्ष का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के कारीचक में बीजेपी के प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया. कारीचक बेगूसराय का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और बेगूसराय, भारत के अंदर है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे. मैं प्रशासन से भी कह रहा हूं, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन्हें चुनौती देता हूं. गाड़ी हम बंद नहीं करेंगे, गाड़ियां कल भी जाएंगी. अगर फिर ऐसी हरकत हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे. कारीचक पाकिस्तान नहीं हो गया है कि वहां गैर मुस्लिम का जाना वर्जित है, केरल का माण्णीपुरम नहीं हो गया है. यह बेगूसराय है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एनडीए के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी गंदी हरकत नहीं की है. लेकिन चुनौती और चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा हुआ तो फिर बाज नहीं आऊंगा. उन्होंने कहा कि बेगूसराय को कुछ लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार

