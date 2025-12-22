Advertisement
न्यू ईयर पे पिकनिक का प्लान है तो कावर झील बेस्ट ऑप्शन, देखने को मिलेंगे साइबेरियन समेत कई विदेशी पक्षी

New Year 2026: अगर आप बेगूसराय या फिर इसके आस-पास के जिलों से हैं तो न्यू ईयर पर कावर झील घूमने जा सकते हैं. 6200 एकड़ में फैले इस झील में आपको साइबेरियन समेत कई पक्षी देखने को मिलेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:47 PM IST

New Year 2026 Picnic Spot in Begusarai: नए साल आने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है. न्यू ईयर की शुरुआत के लिए सभी ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है. ऐसे में अगर आप बेगूसराय या फिर उसके आस-पास के जिलों से हैं तो कावर झील जा सकते हैं. बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा और रामसर साइट में शामिल बेगूसराय का मीठे जल का कावर झील इन दोनों सैलानियों के लिए मनोरंजन के साथ आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. दरअसल, कावर झील में ठंड के मौसम में विदेशी पक्षी आते हैं और पर्यटक यहां घूमने भी पहुंचते हैं. लेकिन इस बार सैलानियों को लुभाने के लिए स्थानीय नाविकों के द्वारा नाव को सुसज्जित किया गया है. उसे आकर्षक बनाया गया है जो सैलानियों को इस बार काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है. 

नई पहल से सैलानियों की संख्या में इजाफा
करीब 6200 एकड़ में फैले इस कावर झील में सुसज्जित नावों से सैलानी कावर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं. पर्यटक पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि कावर झील में इस साल पानी है तो विदेशी पक्षिया भी पहुंच रही है. यह पर्यटक बेगूसराय के ही नहीं बल्कि नेपाल और बिहार के हर जिलों से लोग इस ठंड के मौसम में कावर झील में सुसज्जित नाव से घूम कर मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं. कावर झील में साइबेरियन समेत कई देशों के लाखों की संख्या में पहले पक्षी आती थी. लेकिन हाल के वर्षों में पानी कम होने की वजह से पक्षियों का आना कम हुआ है. इस बार कावर झील में पानी है तो कुछ विदेशी पक्षी भी आ चुकी हैं. नाविकों की इस नई पहल से सैलानियों में भी काफी इजाफा हुआ है. 

6200 एकड़ में फैला कावर झील
सैलानी भी यहां आकर घूमने के बाद खुश नजर आते हैं. कुछ सैलानियों ने कहा कि यहां आने के बाद जो किताबों में पढ़ा था, इंटरनेट पर सुना और देखा था, उससे ज्यादा अच्छा लगा, सरकार को इसको और बेहतर बनाना चाहिए. कावर झील में पक्षी के साथ-साथ कमल का फूल भी खिला रहता है. इस वजह से सजे धजे नाव से कपल जोड़ा हो या अन्य सैलानी घंटों इस 6200 एकड़ में फैले कावर झील में घुमते हैं और हर चीज का आनंद उठाते हैं. स्थानीय महेश भारती ने कहा कि ठंड के इस मौसम में एक पर्यटक के रूप में कावर झील का जलवा दिख रहा है. नाविक दुल्हन की तरह नाव को सजा धजाकर सैलानियों को कावर क्षेत्र में घूमाते हैं, जिसका लोग आनंद ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ब्लाउज से इस कदर लगाव कि गुड़िया ने दे दी अपनी जान, बेगूसराय की यह खबर दिमाग घुमा दे

नेपाल से आए पर्यटक ने की तारीफ
कावर झील में मछली मारने वाले मछुआरे इन दिनों मछली मारने का काम छोड़कर सैकड़ों की संख्या में नाव को सजाकर पर्यटकों को घूमने का काम कर रहे हैं, जिससे काफी आमदनी भी हो रही है. नेपाल से आए पर्यटक ने कहा कि जितना मोबाइल में देखा सुना था उससे ज्यादा आकर्षक यह कावर झील है. यहां की जंगल , वनस्पति कमल का फुल विदेशी पक्षी सैलानियों को बरबस ही अपनी और आकर्षित करती है. स्थानीय लोगों ने सरकार से कावर झील को पर्यटक स्थल के रूप में और विकसित करने की मांग भी की ताकि यह झील आने वाले दिनों में देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में अपनी पहचान बना सके.

रिपोर्ट: सुमित

