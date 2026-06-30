/बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

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बेगूसराय में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. ससुराल पक्ष ने दावा किया है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. वहीं, मायके पक्ष ससुराल वालों पर दहेज और पारिवारिक विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायण पीपर पंचायत के पनसला वार्ड संख्या-9 की है. मृतका की पहचान संकित दास की 19 वर्षीय पत्नी रीता कुमारी के रूप में हुई है.
रीता का अपने देवर से हुआ था विवाद
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. मृतका की मां, चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी मरनी देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रीता का अपने देवर से विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी उसने फोन पर दी थी. मां का आरोप है कि उन्होंने बेटी को अगले दिन मायके ले जाने का भरोसा दिया था, लेकिन रात में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर बताया गया कि रीता की मौत हो चुकी है. मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.
जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
वहीं, घटना को लेकर गांव में भी तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इधर, छौराही थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, मायके पक्ष से जो भी लिखित आवेदन प्राप्त होगा, उसके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इसी थाना क्षेत्र में एक दिन पहले भी एक नवविवाहिता की फांसी से मौत का मामला सामने आया था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से इलाके में चिंता और चर्चा का माहौल है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है.