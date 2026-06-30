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बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Begusarai News: बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में भी जुट गई है. मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:12 PM IST
बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Image Credit: बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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