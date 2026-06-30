/बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

रीता का अपने देवर से हुआ था विवाद

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. मृतका की मां, चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी मरनी देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रीता का अपने देवर से विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी उसने फोन पर दी थी. मां का आरोप है कि उन्होंने बेटी को अगले दिन मायके ले जाने का भरोसा दिया था, लेकिन रात में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर बताया गया कि रीता की मौत हो चुकी है. मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.