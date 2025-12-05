बेगूसराय में कार-ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत, नौ लोग गंभीर रूप से घायल

बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र में रानी चौक के पास मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ऑटो और कार की आमने-सामने टक्कर में ऑटो सवार नौ लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल भेजा.

घायल सभी यात्री अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. इनमें समस्तीपुर जिले के भागीरथपुर निवासी विवेक कुमार, कविता देवी, मूर्ति कुमारी, पायल कुमारी, सुनीता देवी, राम बालक सहनी और शंकर पोद्दार शामिल हैं. वहीं बेगूसराय के तेघरा की रहने वाली रवीना कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. इनमें से एक यात्री की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार कार चालक शराब के नशे में था. उसने तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की और संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार सीधा सामने से आ रही ऑटो में जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सभी यात्री चोटिल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के बाद कार चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर चालक नशे में नहीं होता, तो शायद दुर्घटना इतनी गंभीर नहीं होती.

सभी घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार दो मरीजों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि के बाद चालक पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

इनपुट - जितेन्द्र कुमार