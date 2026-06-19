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बेगूसराय में निर्भया जैसी बर्बरता: गैंगरेप के बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकला जिंदा कारतूस और लकड़ी, चकिया थाना प्रभारी नपे

बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में हुई रूह कंपा देने वाली घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. मामले में चकिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर को सस्पेंड भी किया गया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:35 PM IST
बेगूसराय में निर्भया जैसी बर्बरता: गैंगरेप के बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से निकला जिंदा कारतूस और लकड़ी, चकिया थाना प्रभारी नपे
Image Credit: बेगूसराय में निर्भया जैसी बर्बरता

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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