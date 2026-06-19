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बेगूसराय के चकिया थाना इलाके में हुई एक बर्बर घटना के बाद पुलिस के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़िता ने बताया कि 11 जून को जब वह शौच के लिए बाहर गई थी, तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसे घर से दूर ले गए और बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. मिली जानकारी के अनुसार, दरिंदों ने महिला के साथ इतनी बर्बरता कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. डॉक्टरों ने महिला के प्राइवेट पार्ट से एक जिंदा कारतूस, एक कंकड़ और लकड़ी का टुकड़ा भी निकाला है.
SHO को किया गया सस्पेंड
महिला ने उसी गांव के रहने वाले रामू महतो, सूरज महतो और नीतीश महतो के साथ-साथ दो अज्ञात लोगों पर रेप का आरोप लगाया है. बेगूसराय-खगड़िया रेंज के DIG शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि लापरवाही के आरोप में चकिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. लेकिन कई सवाल भी उठते हैं कि जब पीड़िता के साथ तीन महीने पहले ही रेप की कोशिश हुई थी और उसने लिखित शिकायत भी दी थी, तब पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?
पांच लोगों पर लगा आरोप
जब एक महिला के साथ लूटपाट की घटना सामने आई, तब भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की. इसके बाद, जब वह बलात्कार की शिकार हुई और उसने पांच लोगों पर इस अपराध का आरोप लगाया, तब भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. हालांकि पुलिस लगातार सदर अस्पताल में पीड़िता से मिल रही है और मामले की जांच का दावा कर रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जनता के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं.