SHO को किया गया सस्पेंड

महिला ने उसी गांव के रहने वाले रामू महतो, सूरज महतो और नीतीश महतो के साथ-साथ दो अज्ञात लोगों पर रेप का आरोप लगाया है. बेगूसराय-खगड़िया रेंज के DIG शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि लापरवाही के आरोप में चकिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. लेकिन कई सवाल भी उठते हैं कि जब पीड़िता के साथ तीन महीने पहले ही रेप की कोशिश हुई थी और उसने लिखित शिकायत भी दी थी, तब पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?