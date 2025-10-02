बिहार में अब रामराज, विजय चौधरी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

Begusarai News: विजयदशमी के अवसर पर जहां पूरे बिहार में असत्य पर सत्य की विजय का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी गुरुवार को बेगूसराय में एक निजी शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे. कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार का माहौल तेजी से बदल रहा है और राज्य में विकास की गंगा बह रही है. उन्होंने विजयदशमी को प्रतीक मानते हुए कहा, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है. 15–20 साल पहले बिहार की स्थिति याद कीजिए, उस समय लोग घर से निकलने से डरते थे. लालू जी के शासनकाल में व्यवसाय करने से लोग घबराते थे. लेकिन आज लोग बेफिक्र होकर कारोबार कर रहे हैं.

आरजेडी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में राम कौन है और रावण कौन है, इसका फैसला जनता करेगी. उन्होंने कहा, उस समय रावण राज था, आज रामराज है. साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया. मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार की जनता अपना मूड बना चुकी है और चुनाव का परिणाम विपक्ष पहले से जानता है.

ये भी पढ़ें: CM नीतीश की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, मुख्यमंत्री के पास पहुंचा एक शख्स

Add Zee News as a Preferred Source

विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष की स्थिति हताशाजनक है और वे बिना मुद्दों के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, जनता अब विकास और सुशासन चाहती है, न कि पुराने दौर का भय और असुरक्षा. प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन पर आरोप लग रहे हैं, वही सामने आकर सफाई दे रहे हैं. इससे साफ है कि उनके पास जनता के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है.

बता दें कि विजय चौधरी बेगूसराय में एक निजी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. विजयदशमी के मौके पर उनके इन बयानों को राजनीतिक हलकों में चुनावी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

इनपुट: जितेन्द्र कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!