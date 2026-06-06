/भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार: 15 दिनों से सप्लाई बंद... सड़कों पर उतरीं महिलाएं, मुख्य मार्ग किया जाम

तीन घंटे तक विरोध-प्रदर्शन

काफी संख्या में बाल्टी और बर्तन लिए हुए बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई. भीषण गर्मी में पिपरा-मालती-दलसिंहसराय मुख्य सड़क को जाम कर दिया. उन्होंने समसा-1 पंचायत भवन के सामने बांस के बैरिकेड लगाए और पानी की मांग करते हुए तीन घंटे तक विरोध-प्रदर्शन किया. विरोध कर रही महिलाओं और युवाओं से बात करते हुए महेश्वर चौधरी ने बताया कि एक हफ्ते से ज्यादा समय से पानी की सप्लाई नहीं हुई है और इस मुद्दे पर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. जबकि उक्त पानी का टावर पंचायत भवन परिसर में लगा हुआ है.