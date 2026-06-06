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भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार: 15 दिनों से सप्लाई बंद... सड़कों पर उतरीं महिलाएं, मुख्य मार्ग किया जाम

Begusarai News: भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है. इसके लिए आज महिलाएं सड़क पर उतर आई और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:35 PM IST
भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार: 15 दिनों से सप्लाई बंद... सड़कों पर उतरीं महिलाएं, मुख्य मार्ग किया जाम
Image Credit: भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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