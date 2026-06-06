/भीषण गर्मी में बेगूसराय में पानी के लिए हाहाकार: 15 दिनों से सप्लाई बंद... सड़कों पर उतरीं महिलाएं, मुख्य मार्ग किया जाम

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Begusarai News: बेगूसराय में भीषण गर्मी के बीच, पानी की सप्लाई न होने की वजह से लोगों ने सड़क जाम कर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया. गौरतलब है कि समसा-1 पंचायत (मंसूरचक ब्लॉक) के वार्ड नंबर 15 में महादलित समुदाय के परिवार पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों से पाइप से पानी की सप्लाई बंद पड़ी है.
तीन घंटे तक विरोध-प्रदर्शन
काफी संख्या में बाल्टी और बर्तन लिए हुए बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई. भीषण गर्मी में पिपरा-मालती-दलसिंहसराय मुख्य सड़क को जाम कर दिया. उन्होंने समसा-1 पंचायत भवन के सामने बांस के बैरिकेड लगाए और पानी की मांग करते हुए तीन घंटे तक विरोध-प्रदर्शन किया. विरोध कर रही महिलाओं और युवाओं से बात करते हुए महेश्वर चौधरी ने बताया कि एक हफ्ते से ज्यादा समय से पानी की सप्लाई नहीं हुई है और इस मुद्दे पर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. जबकि उक्त पानी का टावर पंचायत भवन परिसर में लगा हुआ है.
ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी की
पंचायत प्रमुख द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर ग्रामीणों ने उनके खिलाफ विरोध में नारेबाजी की. सड़क जाम खुलवाने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) गोविंद कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ पहुंचे. उन्होंने विरोध कर रहे ग्रामीणों को समझाया और फोन पर उनकी BDO रागिनी से बातचीत करवाई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शनिवार तक यह मामला हर हाल में सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद जाम हटा लिया गया. मौके पर ASI शमलेश कुमार पांडे और रमाकांत कुमार के साथ-साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.
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