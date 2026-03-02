'वर्दी सिलवा ली, जूते खरीद लिए... अब मिल रहे ताने', बेगूसराय में भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव

Begusarai News: बेगूसराय में चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है. अभ्यर्थी अब आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है. इसे लेकर 419 अभ्यर्थी सरकार और सिस्टम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. वर्ष 2025 में चयनित 419 होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. इसी क्रम में आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज बेगूसराय पहुंचे, जहां पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 419 होमगार्ड अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की. इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनकी लड़ाई में साथ रहने का वादा किया है.

419 होमगार्ड अभ्यर्थी धरने पर

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि बेगूसराय में 419 होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति और ट्रेनिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, उन्होंने खुद आकर समर्थन देने का फैसला लिया. उन्होंने जिला प्रशासन और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. सांसद पप्पू यादव ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भी सरकार पर हमला बोला.

बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त

उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. अपराधियों, शराब और बालू माफियाओं का बोलबाला है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई गंभीर फाइलें अब भी बंद पड़ी हैं. पहले उन फाइलों को सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद सफाई दी जाए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि होमगार्ड अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला या किसी भी तरह की क्षति होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेतिया में होली पर पुलिस का 'कड़ा पहरा', हुड़दंगियों के लिए दंगा नियंत्रण टीम तैयार

ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार

वही, हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 8 से 9 महीनों से वे ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है. उनका दावा है कि जून-जुलाई में फिजिकल टेस्ट, अगस्त में मेरिट लिस्ट और सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. वेरिफिकेशन के दौरान 10 दिनों में ट्रेनिंग शुरू करने का भरोसा दिया गया था. अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने वर्दी सिलवा ली, जूते-मोजे और ट्रेनिंग किट खरीद ली, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी ट्रेनिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ. जब भी कमांडेंट या प्रशासन से पूछताछ की जाती है, तो 10 या 15 दिनों का समय देकर टाल दिया जाता है.

अब मिल रहे लोगों के ताने

भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी ने कहा कि वे गरीब परिवार से आते हैं. चयन की खबर से गांव और परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन ट्रेनिंग शुरू नहीं होने से अब उन्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना अधूरा रह गया है. कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने फिजिकल टेस्ट में 15 में 15 अंक हासिल किए और सभी कसौटियों पर खरे उतरे, फिर भी अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला. डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि अब नियुक्ति पत्र लिए बिना वे यहां से नहीं हटेंगे.

भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं. उनका आरोप है कि बिहार के अन्य जिलों में इसी विज्ञापन की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि बेगूसराय में फाइलें लंबित पड़ी हैं. अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि प्रशासन यदि जल्द ट्रेनिंग शेड्यूल जारी नहीं करता है, तो वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी