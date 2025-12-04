Advertisement
बेगूसराय में बुलडोजर देख भड़के लोग, पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों की बारिश

Begusarai Latest News: बेगूसराय में अतिक्रमण मुक्त करने आयी पुलिस टीम पर लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की. इस घटना से नाराज पुलिसकर्मी भी जमकर लाठीचार्ज किया और लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:46 PM IST

Begusarai News: बेगूसराय जिले में अतिक्रमण मुक्त करने आयी पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. साथ ही जमकर पत्थरबाजी की. इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, इस घटना से नाराज पुलिसकर्मी भी जमकर लाठीचार्ज किया और लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. बताया जा रहा है कि लोहिया नगर ओवर ब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से घर बनाकर लोग बसे हुए थे. पिछले तीन दिनों से जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा था. 

बुधवार को जिला प्रशासन और नगर निगम के टीम की तरफ से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा था. जेसीबी के माध्यम से घर को तोड़ाकर हटाया जा रहा था. तभी उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दिया. पत्थरबाजी होने के बाद पुलिस टीम मौके से भागने लगी और कई पुलिस कर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद काफी देर तक भगदड़ जैसा स्थिति बन गई. हालांकि, काफी संख्या में पुलिस बल को यहां लगाया गया है अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

गया में फुल स्पीड में दिखा बुलडोजर
गया जिले की कई प्रमुख सड़क मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से हटाया जा रहा है। डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर शहर के केपी रोड के बाद पीरमंसूर रोड, कोयरीबारी,दिग्घी तालाब रोड समेत कई सड़क मार्गों पर दुकानों की तरफ से अवैध रूप से किए गए निर्माण को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही कई मॉल के बाहर अवैध रूप से बने सीढ़ी और सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

सड़कों के किनारे अवैध रूप से दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं की तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है. इसके कारण आम जनों को आवागमन और यातायात के सुगम संचालन में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है. अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद सड़के चौड़ी दिखने लगी है.

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मौके पर उपस्थित गया नगर निगम के नगर प्रबंधक नजमुल जफर ने गुरुवार को बताया कि यह बुल्डोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगा. कुछ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।यह कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगा.

बेगूसराय से जितेंद्र चौधरी और गया से जयप्रकाश कुमार की रिपोर्ट

