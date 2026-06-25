क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मामला चकिया थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है. पीड़िता की शिकायत पर 13 जून को चकिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि पांच लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और लगातार छापेमारी की जा रही है. अब तक पुलिस ने नामजद आरोपी नीतीश कुमार और एक अप्राथमिक अभियुक्त अमर निषाद उर्फ मक्का मदीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.