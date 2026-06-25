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बेगूसराय गैंगरेप: पुलिस ने नामजद आरोपी के घर चस्पा किया इश्तहार, तय समय के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया तो...

Begusarai Gang Rape Case: बेगूसराय में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस एक्शन मोड में हैं. पुलिस ने नामजद आरोपी के घर इश्तहार चस्पा किया है. साथ ही, तय समय के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:52 AM IST
बेगूसराय गैंगरेप: पुलिस ने नामजद आरोपी के घर चस्पा किया इश्तहार, तय समय के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया तो...
Image Credit: बेगूसराय गैंगरेप मामला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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