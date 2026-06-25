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बेगूसराय में विवाहित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष मामले को लेकर सरकार और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़िता से मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधा. वहीं, इसके बाद अब बेगूसराय पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है. पुलिस ने फरार चल रहे नामजद आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर इश्तहार चस्पा कर दिया है. साथ ही, पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी ने तय समय के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया तो संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि मामला चकिया थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है. पीड़िता की शिकायत पर 13 जून को चकिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि पांच लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और लगातार छापेमारी की जा रही है. अब तक पुलिस ने नामजद आरोपी नीतीश कुमार और एक अप्राथमिक अभियुक्त अमर निषाद उर्फ मक्का मदीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी कुर्की जब्ती
इसी क्रम में फरार नामजद आरोपी सूरज कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने न्यायालय से इश्तहार जारी कराने की अनुमति ली. कोर्ट के आदेश के बाद चकिया थाना पुलिस आरोपी के घर पहुंची और ढोल-नगाड़े के साथ इश्तहार चस्पा किया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि इश्तहार लगने के बाद भी आरोपी निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा. इश्तहार तामील की कार्रवाई के दौरान नगर पर्यवेक्षिका कुमारी अर्चना सिन्हा, एसआई अभिराम झा, सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे. बेगूसराय के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अब पुलिस की अगली कार्रवाई और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हैं.