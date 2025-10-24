Advertisement
Begusarai: शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी

Begusarai News: बेगूसराय में पुलिस टीम शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी के लिए गई थी. इस दौरान टीम पर पत्थरबाजी होने की खबर सामने आई है. इस घटना में तीन महिला सिपाही समेत पांच पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:49 PM IST

Begusarai News: बेगूसराय में शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला होने की खबर सामने आई है. हमले में तीन महिला सिपाही समेत पांच पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए गई थी. इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर पत्थर की. साथ ही साथ कई गाड़ियों को भी ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त किया. वहीं पुलिस के द्वारा गोलीबारी की भी जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि आत्मरक्षा के उद्देश्य से पुलिस ने फायरिंग की. 

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी 
पूरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला डीह की है. बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब पीने और बेचने का काम चल रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे, तभी पुलिस टीम पर हमला हुआ. वही, कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस जबरन लोगों को उठाकर ले जा रही थी और मारपीट करने लगी तभी भीड़ उग्र हो गई और जमकर हंगामा हुआ. 

घटना की जांच में जुटी अन्य थाने की पुलिस
मिली जानकारी के अनुसा, हंगामा कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद पब्लिक ने भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग की. हालांकि इस घटना के बाद कई थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है. 

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

Begusarai News

