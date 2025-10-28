मटिहानी सीट पर सियासी भूचाल! बोगो सिंह ने बेगूसराय DM पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा- समर्थकों को झूठे केस में फंसा रही पुलिस

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बेगूसराय में बड़ा विवाद सामने आया है. मटिहानी विधानसभा सीट से राजद समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहा है. यह बिहार चुनाव की शायद पहली घटना है जब किसी प्रत्याशी ने खुले तौर पर जिला प्रशासन पर इस तरह के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई हो. इस आरोप के बाद से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

घटना की शुरुआत मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चकबल्ली दियारा गांव से हुई. बताया गया कि बीती रात पुलिस ने गांव के एक घर में छापेमारी की. इस दौरान घर की महिलाओं के साथ मारपीट, डराने-धमकाने और परिवार के मुखिया को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार करने की बात सामने आई. गांव के लोगों ने इस कार्रवाई को “लोकतंत्र की हत्या” बताते हुए पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए. ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति राजद समर्थक था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया.

राजद समर्थित उम्मीदवार बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया. उनका कहना है कि बेगूसराय के जिला पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों से पुलिस उनके समर्थकों के घरों पर जाकर उन्हें डराने का काम कर रही है. बोगो सिंह ने बताया कि बीती रात सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल उनके एक समर्थक के घर पहुंचा और घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की. उनका कहना है कि पुलिस ने उनके समर्थक को झूठे मामले में फंसाने के लिए हथियार और गोली रखकर गिरफ्तार किया है.

इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार का भय दिखाकर मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई. पुलिस ने बताया कि चकबल्ली दियारा निवासी शंभू राय को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी झंडू राय फरार है. डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि महिलाओं के साथ मारपीट की जांच जारी है. हालांकि अब तक ऐसी कोई ठोस सच्चाई सामने नहीं आई है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि छापेमारी में महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति जरूरी थी और इस पर जांच की जा रही है.

राजद प्रत्याशी बोगो सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन जनता को डराने और उनके समर्थकों को जेल में डालने का काम कर रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर किसी कार्यकर्ता के घर छापेमारी की जाए तो न्यायपालिका द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और वीडियो रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “जिला प्रशासन चाहे जितनी कोशिश कर ले, मटिहानी की जनता सच्चाई जानती है और 14 तारीख को इसका जवाब वोट के जरिए देगी.” बोगो सिंह ने यह भी कहा कि मटिहानी की जनता प्रशासन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखती है.

इस घटना के बाद मटिहानी क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है. वहीं, राजद कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है. प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

जितेन्द्र कुमार

