Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979102
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

मटिहानी सीट पर सियासी भूचाल! बोगो सिंह ने बेगूसराय DM पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा- समर्थकों को झूठे केस में फंसा रही पुलिस

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेगूसराय जिले में मटिहानी सीट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राजद प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

राजद प्रत्याशी बोगो सिंह
राजद प्रत्याशी बोगो सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बेगूसराय में बड़ा विवाद सामने आया है. मटिहानी विधानसभा सीट से राजद समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहा है. यह बिहार चुनाव की शायद पहली घटना है जब किसी प्रत्याशी ने खुले तौर पर जिला प्रशासन पर इस तरह के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई हो. इस आरोप के बाद से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

घटना की शुरुआत मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के चकबल्ली दियारा गांव से हुई. बताया गया कि बीती रात पुलिस ने गांव के एक घर में छापेमारी की. इस दौरान घर की महिलाओं के साथ मारपीट, डराने-धमकाने और परिवार के मुखिया को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार करने की बात सामने आई. गांव के लोगों ने इस कार्रवाई को “लोकतंत्र की हत्या” बताते हुए पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए. ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति राजद समर्थक था और उसे झूठे मामले में फंसाया गया.

राजद समर्थित उम्मीदवार बोगो सिंह ने जिला प्रशासन पर सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया. उनका कहना है कि बेगूसराय के जिला पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों से पुलिस उनके समर्थकों के घरों पर जाकर उन्हें डराने का काम कर रही है. बोगो सिंह ने बताया कि बीती रात सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल उनके एक समर्थक के घर पहुंचा और घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की. उनका कहना है कि पुलिस ने उनके समर्थक को झूठे मामले में फंसाने के लिए हथियार और गोली रखकर गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार का भय दिखाकर मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई. पुलिस ने बताया कि चकबल्ली दियारा निवासी शंभू राय को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी झंडू राय फरार है. डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि महिलाओं के साथ मारपीट की जांच जारी है. हालांकि अब तक ऐसी कोई ठोस सच्चाई सामने नहीं आई है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि छापेमारी में महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति जरूरी थी और इस पर जांच की जा रही है.

राजद प्रत्याशी बोगो सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन जनता को डराने और उनके समर्थकों को जेल में डालने का काम कर रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर किसी कार्यकर्ता के घर छापेमारी की जाए तो न्यायपालिका द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और वीडियो रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “जिला प्रशासन चाहे जितनी कोशिश कर ले, मटिहानी की जनता सच्चाई जानती है और 14 तारीख को इसका जवाब वोट के जरिए देगी.” बोगो सिंह ने यह भी कहा कि मटिहानी की जनता प्रशासन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखती है.

इस घटना के बाद मटिहानी क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है. वहीं, राजद कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है. प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

इनपुट- जितेन्द्र कुमार 

ये भी पढ़ें- 'मोदी का दिल अहमदाबाद में, नीतीश का राजगीर और लालू का दिल बेटे में बसता है': ओवैसी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Matihani Vidhan Sabha SeatBogo SinghBegusarai Newsbihar chunav 2025

Trending news

Matihani Vidhan Sabha Seat
मटिहानी सीट पर सियासी भूचाल! बोगो सिंह ने बेगूसराय DM पर लगाया पक्षपात का आरोप
Asaduddin Owaisi
'मोदी का दिल अहमदाबाद में, नीतीश का राजगीर और लालू का दिल बेटे में बसता है': ओवैसी
bihar chunav 2025
'20 साल सिर्फ धोखा दिया', NDA पर बरसे पवन खेड़ा, कहा- 'महागठबंधन सुधारेगा गलती'
CM nitish kumar
CM Nitish का डबल अटैक! विकास गिनाया, विपक्ष को ललकारा, बोले-भ्रम फैलाने वाले हारेंगे
bihar chunav 2025
पिछली सरकार के शासनकाल में शाम होते ही घर में बंद हो जाते थे लोग: CM नीतीश
bihar chunav 2025
अलग-अलग पार्टी को आजमा चुकी हैं साहेबगंज की जनता, जानिए इस बार कैसा रहेगा मुकाबला
bihar chunav 2025
मनेर के प्रसिद्ध लड्डू से तौले गए RJD विधायक भाई वीरेंद्र
bihar chunav 2025
'नीतीश का राजगीर, लालू का तेजस्वी में बसता है दिल', ओवैसी ने उजागर किया 'असली मोह'
bihar chunav 2025
'तेजस्वी प्रण' के बाद आएगा NDA का 'विकसित बिहार', जानें कब जारी होगा घोषणापत्र
Bihar Election 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र, समझिए तेजस्वी के 20 'प्रण'