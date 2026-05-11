पति की आंख लग गई तो चलती ट्रेन से प्रज्ञा सिंह गायब होकर पहुंच गईं बेगूसराय! उत्तराखंड पुलिस लेकर आई लक्सर कोतवाली

केदारनाथ धाम के दर्शन कर ट्रेन से पति मनीष अग्रहरि के साथ लौट रहीं प्रज्ञा सिंह अचानक लापता हो गईं. पति ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की तो 6 दिनों के बाद प्रज्ञा की लोकेशन बिहार के बेगूसराय में मिली. दरअसल, प्रज्ञा ने खुद अपने पति को फोन पर सूचना दी थी कि वह अपनी मौसी के घर बेगूसराय पहुंच गई है और सही सलामत है. इस बीच यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने प्रज्ञा की छानबीन में खूब हाथ-पांव मारे.

पुलिस का कहना है कि प्रज्ञा सिंह ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि वह किसी बात से नाराज होकर अपनी मर्जी से अपनी मौसी के यहां चली गई थीं. पुलिस ने यह भी बताया है कि प्रज्ञा सिंह ने इस मामले में किसी दबाव या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका से इनकार किया है. देहरादून ग्रामीण के एसपी शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि प्रज्ञा सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और ट्रेन रूट के आधार पर टीम बनाकर जांच शुरू कर दी थी.

उधर, प्रज्ञा सिंह के भाई का कहना है कि उसकी एक मौसी बिहार के बेगूसराय में रहती हैं. उत्तराखंड पुलिस ने फिलहाल प्रज्ञा सिंह को अपनी हिफाजत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है. प्रज्ञा सिंह ने जब अपनी मौजूदगी बेगूसराय में बताई तो पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और वहां से प्रज्ञा को लेकर पुलिस वापस लक्सर कोतवाली पहुंच गई. पुलिस का कहना है कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार प्रज्ञा को ले जा सकेगा.

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पुलिस का मकसद प्रज्ञा सिंह को सकुशल बरामद करना था, जिसमें वह सफल रही है. अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रज्ञा सिंह को परिवार के हवाले किया जा सकेगा.

एसपी ने बताया कि मनीष और प्रज्ञा की हाल ही में शादी हुई थी. दोनों कानपुर के नौबस्ता इलाके के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे. इसी साल फरवरी में ही दोनों के परिवारवालों की रजामंदी से शादी हुई थी. 2 मई को दंपति केदारनाथ की यात्रा पर गया था और 5 मई को ट्रेन से वापस लौट रहा था.

मनीष नोएडा की एक कंपनी में काम करते हैं. उनका कहना है कि हरिद्वार तक वे प्रज्ञा से बातचीत करते आ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें झपकी लग गई. मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास उनकी आंख खुली तो प्रज्ञा नहीं थी. उसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका में पुलिस से गुमशुदगी की शिकायत की थी.