Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3213037
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

पति की आंख लग गई तो चलती ट्रेन से प्रज्ञा सिंह गायब होकर पहुंच गईं बेगूसराय! उत्तराखंड पुलिस लेकर आई लक्सर कोतवाली

Pragya Singh Missing Case: सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रज्ञा सिंह उत्तराखंड से बिहार के बेगूसराय कैसे पहुंच गईं? किस ट्रेन से गईं? और 6 दिन बाद उन्होंने क्यों परिजन को इस बारे में सूचना दी?

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: May 11, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

प्रज्ञा सिंह (File Photo)
प्रज्ञा सिंह (File Photo)

केदारनाथ धाम के दर्शन कर ट्रेन से पति मनीष अग्रहरि के साथ लौट रहीं प्रज्ञा सिंह अचानक लापता हो गईं. पति ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की तो 6 दिनों के बाद प्रज्ञा की लोकेशन बिहार के बेगूसराय में मिली. दरअसल, प्रज्ञा ने खुद अपने पति को फोन पर सूचना दी थी कि वह अपनी मौसी के घर बेगूसराय पहुंच गई है और सही सलामत है. इस बीच यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने प्रज्ञा की छानबीन में खूब हाथ-पांव मारे.

पुलिस का कहना है कि प्रज्ञा सिंह ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि वह किसी बात से नाराज होकर अपनी मर्जी से अपनी मौसी के यहां चली गई थीं. पुलिस ने यह भी बताया है कि प्रज्ञा सिंह ने इस मामले में किसी दबाव या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका से इनकार किया है. देहरादून ग्रामीण के एसपी शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि प्रज्ञा सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और ट्रेन रूट के आधार पर टीम बनाकर जांच शुरू कर दी थी. 

उधर, प्रज्ञा सिंह के भाई का कहना है कि उसकी एक मौसी बिहार के बेगूसराय में रहती हैं. उत्तराखंड पुलिस ने फिलहाल प्रज्ञा सिंह को अपनी हिफाजत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है. प्रज्ञा सिंह ने जब अपनी मौजूदगी बेगूसराय में बताई तो पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और वहां से प्रज्ञा को लेकर पुलिस वापस लक्सर कोतवाली पहुंच गई. पुलिस का कहना है कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार प्रज्ञा को ले जा सकेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का मकसद प्रज्ञा सिंह को सकुशल बरामद करना था, जिसमें वह सफल रही है. अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रज्ञा सिंह को परिवार के हवाले किया जा सकेगा. 

एसपी ने बताया कि मनीष और प्रज्ञा की हाल ही में शादी हुई थी. दोनों कानपुर के नौबस्ता इलाके के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे. इसी साल फरवरी में ही दोनों के परिवारवालों की रजामंदी से शादी हुई थी. 2 मई को दंपति केदारनाथ की यात्रा पर गया था और 5 मई को ट्रेन से वापस लौट रहा था.

मनीष नोएडा की एक कंपनी में काम करते हैं. उनका कहना है कि हरिद्वार तक वे प्रज्ञा से बातचीत करते आ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें झपकी लग गई. मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास उनकी आंख खुली तो प्रज्ञा नहीं थी. उसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका में पुलिस से गुमशुदगी की शिकायत की थी.

TAGS

pragya singh

Trending news

pragya singh
पति की आंख लग गई तो चलती ट्रेन से प्रज्ञा सिंह गायब होकर पहुंच गईं बेगूसराय!
Patna Junction Viral Video
'कोई बिहारी है जो हमें पटा सकता है?' पटना पहुंची कोलकाता की लड़कियों पर फूटा गुस्सा!
PM Modi
पीएम मोदी की 'राष्ट्रहित' अपील पर बिहार में सियासी घमासान, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने
Bihar News
हाईकोर्ट में बिहार के आम उत्पादकों का मामला: निर्यात और बुनियादी ढांचे पर कोर्ट सख्त
Jamshedpur News
जमशेदपुर: टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी ने पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी को मार डाला
Jamshedpur News
जमशेदपुर: टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी ने पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी को मार डाला
suvendu adhikari
मयंक और विक्की धरे गए, बक्सर से बंगाल लेकर गई STF की टीम,PA की हत्या के खुलेंगे राज!
Bakhtiyarpur News
बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग: 'शीलभद्रयाजी नगर' करने की फाइल 30 साल से पेंडिंग
Alamgir Alam
आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर...
Alamgir Alam
आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर...