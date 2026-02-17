Advertisement
'बबूल बोओगे तो आम कहां से खाओगे', बेगूसराय में NDA पर बरसे प्रशांत किशोर, शराबबंदी और अपराध पर सरकार को घेरा

Begusarai News: प्रशांत किशोर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया और कहा कि बिहार में पिछले कई सालों से लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति बनी हुई है. लेकिन जनता ने एक बार फिर से NDA को बहुमत दिया है.

Feb 17, 2026

Begusarai News: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर NDA सरकार पर निशाना साधा. इतना ही नहीं प्रशांत किशोर ने NDA की सरकार को चुनने पर जनता को भी खूब खड़ी खोटी सुनाई. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शराब बंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए. उन्होंने अपराध के मुद्दे पर जनता को आईना दिखाते हुए कहां की अगर जनता बबूल बोयेगी तो वो आम कहां से खाएगी. कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत मंगलवार (17 फरवरी) को जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बेगूसराय के हरपुर पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. 

NDA का एजेंडा क्लियर है...
मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज ने तीन सालों तक रणनीति बनाकर काम किया. जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनके समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं. जनता ने एनडीए को सत्ता सौंपा शासन चलाने के लिए जबकि राजद को विपक्ष में बैठने के लिए चुना है. जनसुराज के लोग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मिलकर जनता का काम करेंगे. प्रशांत किशोर ने कहा कि जो बोओगे वही काटोगे. अगर आप NDA को चुनेंगे तो सरकार NDA के एजेंडा पर ही चलेगा. NDA का एजेंडा क्लियर है, वो पूरा देश देख रहा है.

प्रशांत किशोर ने शराब बंदी को लेकर कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे यूपी और पूरे देश मे लागू किया जाए. उन्होंने आगे कहा कि अगर ये इतना ही अच्छा स्कीम है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो फिर यह सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही क्यों देश की महिलाओं के लिए क्यों वंचित किया जा रहा है. प्रशांत किशोर ने कहां कि केंद्र, दिल्ली, यूपी में NDA की सरकार है तो मोदी जी को पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पटना में खुलेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, CIPL करेगा ₹100 करोड़ का निवेश

बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल
उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया किया. उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर से NDA को बहुमत दिया है. निश्चित तौर पर जनता को उसमें सुधार की संभावना को नहीं देखना चाहिए. बिहार मे हुए अपराध के खिलाफ जनसुराज आवाज उठा रही है. प्रशांत किशोर ने नीट छात्रा मौत के मामले में कहा कि पुलिस ने सबसे पहले इस को आत्महत्या करार दे दिया. इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया. इस मामले में जनसुराज की ओर से मैं जब पीड़िता के परिजनों से मिला, तब जाकर सरकार की नींद जागी और तब जाकर SIT का गठन किया गया. जिसके बाद दो पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड हुए. जनसुराज की कोशिश होती है कि बिहार में कही भी होने वाले जघन्य अपराध पर वहां जाए और पीड़ित की आवाज बने. लेकिन जनता ने उसी पुरानी व्यवस्था को चुना. 

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

