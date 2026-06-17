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मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उमड़ी 11 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की भारी भीड़, प्लेटफॉर्म पर ही बिताई रात

Prohibition Department Recruitment Exam: मध निषेध की भर्ती परीक्षा के लिए बेगूसराय में उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. भीड़ इतनी अधिक है कि कई उम्मीदवारों को स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर ही रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:28 AM IST
मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उमड़ी 11 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की भारी भीड़, प्लेटफॉर्म पर ही बिताई रात
Image Credit: मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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