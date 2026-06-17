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Begusarai News: मध निषेध विभाग भर्ती परीक्षा को लेकर बेगूसराय में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए हजारों अभ्यर्थी बेगूसराय रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं. भीड़ इतनी अधिक है कि कई अभ्यर्थियों को स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारनी पड़ी. बता दें कि कि बेगूसराय में आयोजित होने वाली मध निषेध विभाग भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का सैलाब रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है.
स्टेशन परिसर में ही बिताई रात
दूर-दराज के जिलों से पहुंचे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के आसपास ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलने के कारण स्टेशन परिसर में ही रात बिताने को मजबूर हो गए. प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और स्टेशन के खुले हिस्सों में अभ्यर्थी अपने सामान के साथ बैठे और लेटे नजर आए. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा को लेकर युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई अभ्यर्थी रातभर स्टेशन पर ही समय बिताने के बाद सुबह परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना होंगे.
11 हजार 232 अभ्यर्थी होंगे शामिल
बेगूसराय जिले में इस बार मध निषेध विभाग भर्ती परीक्षा में कुल 11 हजार 232 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आगमन से रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख इलाकों में चहल-पहल बढ़ गई है. वहीं, प्रशासन भी परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह सतर्क है. बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उमड़ी अभ्यर्थियों की यह भीड़ भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं की उम्मीदों और रोजगार की तलाश को भी दर्शाती है. फिलहाल सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने-अपने केंद्रों की ओर जाने की तैयारी में जुटे हैं.