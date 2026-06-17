11 हजार 232 अभ्यर्थी होंगे शामिल

बेगूसराय जिले में इस बार मध निषेध विभाग भर्ती परीक्षा में कुल 11 हजार 232 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आगमन से रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख इलाकों में चहल-पहल बढ़ गई है. वहीं, प्रशासन भी परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह सतर्क है. बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उमड़ी अभ्यर्थियों की यह भीड़ भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं की उम्मीदों और रोजगार की तलाश को भी दर्शाती है. फिलहाल सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने-अपने केंद्रों की ओर जाने की तैयारी में जुटे हैं.