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बेगूसराय गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना, बोले- 'खत्म हो चुका है पुलिस का खौफ'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीड़िता का हालचाल जाना. उन्होंने हरसंभव मदद का भरोसा दिया और बिहार सरकार-पुलिस पर जमकर निशाना साधा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:29 PM IST
बेगूसराय गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना, बोले- 'खत्म हो चुका है पुलिस का खौफ'
Image Credit: बेगूसराय गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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