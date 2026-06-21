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बेगूसराय में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है. रविवार (21 जून, 2026) को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़िता से मिलने बेगूसराय पहुंचे. उन्होंने पीड़िता का हालचाल जाना, हरसंभव मदद का भरोसा दिया और इसके बाद बिहार सरकार तथा पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला. बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. रविवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़िता से मिलने पहुंचे.
घटना को लेकर क्या बोले पप्पू यादव?
उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा कि इसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है. पप्पू यादव ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गरीब और कमजोर वर्गों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि अपराध, हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है. साथ ही, उन्होंने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की. उन्होंने कहा कि पीड़िता को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पूरे समाज को पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए.
जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. आरोप है कि घटना के दौरान महिला के साथ गंभीर अमानवीय व्यवहार भी किया गया. इस घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बेगूसराय की इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है.