जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. आरोप है कि घटना के दौरान महिला के साथ गंभीर अमानवीय व्यवहार भी किया गया. इस घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बेगूसराय की इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है.