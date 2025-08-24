Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने टाला तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी का सवाल, NDA ने कसा तंज

Bihar Politics: बेगूसराय में चल रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? इस सवाल पर राहुल गांधी ने सीधे जवाब देने से बचते हुए केवल महागठबंधन की मजबूती की बात कही. उनके इस रुख ने विपक्षी राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का पलटवार

इस मुद्दे पर बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'लालू यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को मानने को तैयार हैं लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है. यही वजह है कि महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है.' मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि तेजस्वी को सभी लोग मानेंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता.

एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें

खेल मंत्री ने आगे कहा कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए 225 सीटों का लक्ष्य रखा है. उन्होंने साफ कहा कि '225 और फिर से नीतीश' का नारा अब कार्यकर्ताओं के बीच गूंज रहा है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे.

बछवारा में सम्मेलन की तैयारी

सुरेंद्र मेहता ने बताया कि 28 अगस्त को बछवारा विधानसभा क्षेत्र के मंसुरचक में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे. इसमें यह रणनीति बनाई जाएगी

कि किस तरह एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य पूरा कर सके और जनता के बीच विकास के मुद्दों को ले जाकर फिर से सत्ता हासिल करे.

इनपुट- राजीव कुमार

ये भी पढ़ें- लालू यादव के साथ रहेंगे राहुल गांधी तो बिहार में कांग्रेस का भविष्य नहीं- अशोक चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!