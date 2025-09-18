Bihar Politics: राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह लूट लिया, गिरिराज सिंह का हमला
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Bihar Politics: राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह लूट लिया, गिरिराज सिंह का हमला

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया. NDA बिहार के आगामी चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी. उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जोरदार वार कर कहां की कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है. वह RJD के सहारे टिकी हुई है.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:59 PM IST

केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह कोई तीसरी यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह लूट लिया है. कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है. वह राजद के सहारे टिकी हुई है. गिरिराज सिंह ने कहां. गाना है ना, एक तेरे अंगने में मेरा क्या काम है. राहुल गांधी ने तेजस्वी को बाजार में लूट लिया और मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया, खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया. 

जब यह लुट गए, तब इन्हें होश आया और उसी प्रतिक्रिया में यह यात्रा निकाल रहे है. 24 सितंबर को पटना में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इससे बिहार की राजनीति या चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में बिहार में एनडीए भारी मतों से विजय हासिल करेगा. गृहमंत्री अमित शाह के बेगूसराय आगमन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहां कि वह अमित शाह के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. बैठक में चार जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे. 

गिरिराज सिंह ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी हैं. इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और बेगूसराय की सातों सीटों पर जीत दर्ज करेगी.

इनपुट: जितेन्द्र कुमार

